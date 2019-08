Pozos de riego desmantelados por la delincuencia yacen entre parcelas; piden apoyo al Ejército

Desvalijadas total o parcialmente por delincuentes impunes, unidades de riego permanecen entre terrenos de cultivo sin transformador, bombas, cañones ni motores. La inseguridad ha forzado a agricultores a rolar guardias de vigilancia, hasta ahora insuficientes, por lo que demandan al Ejército Mexicano apoyo con rondines para inhibir el hurto de estos equipos, endeblemente protegidos por una malla metálica que los rodea.

El crimen ha alcanzado al sector primario, lo que representa no solo pérdidas económicas incuantificables sino afectaciones graves a la siembra, sobre todo durante las épocas de sequía que impactan en los campos de maíz, principal grano básico para la alimentación de las familias, así como en los de otros cultivos.

Actualmente, de 496 pozos de riego en el estado, a los que también se les denomina unidades, 115 se encuentran fuera de operación (es decir, alrededor de 23.1 por ciento); los 381 restantes (que representan casi 77 por ciento) están en funciones, según datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa).

Luis Mejía Cruz, integrante de la Asociación Agronómica de Tlaxcala, señala que a principios del ciclo agrícola primavera-verano de este año “los poquitos” que pudieron sembrar son aquellos productores que en sus parcelas cuentan con unidades de riego “pero no todas operan”, si la tercera parte está en marcha “ya es mucho”.

Además –añade-, en esa etapa había canales azolvados y los sistemas de captación de agua no tenían líneas de conducción, “por eso es que el nivel de siembra no puede subir, porque se requiere rehabilitar” a ese tipo de infraestructura.

Otro factor es el pago de energía eléctrica “y si los campesinos no tienen para comer, menos para eso”. Refiere que en la primera sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable (Cedrus) 2019 se dio a conocer que habría apoyo para infraestructura hidráulica, “pero si los productores no tienen la famosa concesión de Conagua (Comisión Nacional del Agua) no tienen nada, o sea, es una falacia”.

A esas condiciones se suman otras dificultades: el robo en pozos y su acaparamiento por parte de empresas agrícolas privadas en la zona oriente del estado, asienta Alejando Martínez Hernández, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc).

“Hay varios que están operando, pero los tiene la iniciativa privada para la siembra de fresa y chile, por ejemplo; hay productores grandes que se hicieron de un pozo y luego de otros dos, pero no para la producción de maíz, que sería lo importante”.

O sea –indica- las superficies de riego en algunos municipios como Huamantla, Cuapiaxtla y Altzayanca son para otros cultivos, no para granos básicos; las empresas pagan el funcionamiento de los sistemas, el consumo de energía eléctrica y la renta de hectáreas. “El campesino de a pie nada tiene que ver ahí”.

En Cuapiaxtla del pozo uno al nueve “todos están vetados, porque no tienen producción de riego, todo lo siembran de temporal, no funciona eso. En primer lugar, porque se roban las piezas y también los transformadores, se los llevan para sacarles el cobre y dejan la unidad pelona, y en segundo, porque rehabilitar cuesta una buena lana”.

Los agricultores se organizan para cuidar de manera constante por uno, dos, tres, cuatro y cinco meses, pero si un día dejan de hacerlo les roban inmediatamente o cuando dejan de acudir con frecuencia a su parcela porque ya no es temporada de siembra ni de cosecha. Algunos han optado por quitar el transformador para resguardarlo e instalarlo después, “pero eso es otra bronca”, apunta.

Martínez Hernández calcula que más de la mitad de pozos de riego están inhabilitados y desmantelados, por lo que el problema se torna “gravísimo”.

El saqueo constante de esta infraestructura agrícola se ha convertido en otra de las prioridades y preocupaciones centrales para el sector, por lo que fue tema de discusión en la Primera Reunión Regulatoria de los Pozos de Riego del Estado de Tlaxcala, celebrada el 29 de junio pasado en la comunidad de Benito Juárez, municipio de Huamantla.

“Porque hay muchos pozos abandonados y robados” y los presidentes de las sociedades que los tienen a su cargo están interesados en que funcionen nuevamente, asevera Alfredo Montiel Bretón, comisariado ejidal de San Luis Huamantla.

Este municipio ha sido “muy afectado” por el hurto de transformadores, de tubería y cañones, por lo que es necesario rehabilitarlos, pero hay agricultores que dudan en cooperar por temor a que los delincuentes nuevamente se lleven las piezas.

El valor de un pozo es de entre 600 mil y 800 mil pesos, tan solo el arrancador de bomba cuesta cerca de 50 mil pesos y el transformador unos 68 mil pesos, realza.

Destaca que trabajan en la elaboración de estrategias para rescatar a esta infraestructura, incluidas acciones de resguardo. “Algunos pertenecemos a los Cuerpos de Defensa Rurales del Ejército y ya se planean recorridos para tener más vigilancia y se va a implementar otro sistema de alarmas” con ayuda del gobierno.

Se ha comentado el tema en la Zona Militar y se ha propuesto la realización de rondines una vez al mes, de manera continua en la zona oriente del estado, desde El Carmen Tequexquitla, para prevenir los robos y que los malhechores “vean que estamos ahí para reportar, que vean que estamos presentes”.

El comisariado estima que hay entre 15 y 20 unidades “a las que les falta el arrancador, la bomba y el transformador”. Afirma que se han interpuesto denuncias penales, “pero cada año nos roban, hasta las alarmas y los medidores, todo se llevan, ¿cuánto les pueden dar por el cobre?, muy poco”.

La mayoría de delincuentes no han sido identificados plenamente, solo se ha señalado a algunos, pero como no son sorprendidos en la comisión de los hechos, “no les podemos hacer nada”, lamenta.

“Hay compañeros a los que les han robado y les han venido a ofrecer las piezas del pozo. A otros les quitaron equipo de riego y a los dos o tres días los ladrones regresaron para revenderlos. Está todo muy descarado; ¿qué se puede hacer?, la ley no los castiga, los citan a declarar y los dejan libres, así pasó en un caso a pesar de que se llevaron testigos”.

Acentúa que las denuncias ante las autoridades solamente se realizan para registrar el delito, “porque no se cuenta con la autoridad; hay que perder dos o tres días, porque nos mandan hasta Apizaco y hay que dar mochadita para que nos den el acta. Es impunidad lo que hay… lo dejan a uno con una impotencia”.

Otra demanda que las sociedades responsables de pozos plantearán ante el gobierno y los legisladores es que el transformador quede a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que en caso de robo, esa institución lo reponga.

“Porque pagamos el servicio de energía, es injusto que nos lo dejen bajo nuestra responsabilidad y lo compremos de nuestra bolsa si es que se lo roban. Eso lo veo muy mal porque tampoco tenemos apoyo cuando son dañados por descargas eléctricas”.

Por concepto de energía eléctrica se pagan entre ocho mil y 10 mil pesos mensuales, cifra que es aportada por los cinco u ocho socios. “Se nos dificulta mucho, porque cuando no llueve se tiene que usar el equipo para irrigar y eso aumenta costos, además de la inversión que de por sí se hace para comprar implementos para la siembra”, dice.

En Huamantla hay de 30 a 40 pozos en funciones y –añade- hay algunos que están en condiciones favorables pero carecen de sistema de riego, por lo que de poco sirven. En este año se presentaron solicitudes ante la Sefoa para la rehabilitación de 25 unidades, tanto para aquellas que han sufrido robos como para las que requieren mantenimiento.

Al respecto, la Secretaría de Fomento Agropecuario informa que a través del Programa de Pozos Agrícolas invierte en este 2019 la cantidad de seis millones 817 mil 719 pesos para rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego y proyectos en zonas de atención prioritaria.

Debido a que el saqueo de esta infraestructura ha sido una constante desde hace varios años, nadie tiene con precisión las pérdidas económicas ni el número de denuncias penales interpuestas, mucho menos los casos que han sido sancionados.

Para Alfredo Montiel Bretón “el no contar con los pozos de riego, ya sea porque están abandonados o porque se robaron sus equipos, afectó mucho a la zona de Huamantla que es dedicada al maíz, pues en este ciclo agrícola se retrasaron las lluvias”.

Luis Mejía califica de “crítico” a este año para la producción, “porque se atrasó la siembra de maíz; solo se han tenido dos meses de lluvia y los que siguen son de fríos y heladas, no va a dar tiempo de cosechar, pues el ciclo más corto de este grano es de cinco meses, y a esto se suma el retardo en la dispersión de recursos y de la operación de programas del gobierno así como las unidades de riego que no funcionan”.