Padres de familia acusan de posible fraude a directora y tesorero de preescolar de Chiautempan

Padres y madres de familia del preescolar “Celia Hernández de Huerta” del municipio de Chiautempan denunciaron posible fraude en su contra por parte de la directora del plantel María Luisa Rodríguez y el tesorero de la sociedad de padres de familia, Azael Carrillo Texis.

De acuerdo con los tutores, la directora y el tesorero solicitaron una cuota de cooperación de 2 mil 450 pesos a cada tutor para la inscripción de sus hijos al segundo grado para el ciclo escolar 2019-2020. Las aportaciones, refirieron, se destinarían a trabajos de mantenimiento del preescolar y para el pago del servicio de desayunador y de clases de inglés.

Sin embargo, a una semana de iniciado el ciclo escolar no han visto que se realice alguna obra de mantenimiento y tampoco los alumnos han tenido clases de inglés, pero lo que puso en alerta a los padres de familia es que el tesorero no se ha presentado a las reuniones convocadas por la directora para que informe sobre el uso de las cuotas de cooperación que aportaron más de 100 padres y madres de familia.

Ante ello, solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para que les sean devueltas las cuotas de cooperación que aportaron al plantel, en virtud de que algunos tutores son de escasos recursos y “tuvieron que endeudarse para pagar esas aportaciones y no se vale”, exclamaron algunas madres de familia que solicitaron la gracia del anonimato para evitar represalias.

Refirieron que el jueves pasado la directora convocó a una reunión con la sociedad de padres de familia, pero no llegó el tesorero “y hoy no está ni la directora”, señaló una madre de familia, quien junto con otros tutores se aprestaba a acudir a las instalaciones de la SEPE, ubicadas en la capital del estado, para solicitar la intervención de las autoridades.

“No son dos pesos, y muchos de los papás nos tenemos que endrogar para poder pagar las cuotas de cooperación que nos piden en las escuelas y no es justo. Los de tercer grado no pagaron la cuota porque ellos sabían del problema, no hubo comunicación entre los padres de familia porque si no, no depositamos hasta que se nombrara a la nueva sociedad de padres de familia, además la directora amenazó con dejar sin lugar a los niños que no pagaran la cuota”.