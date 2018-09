Por violar la ley, debe reformarse integración de comisiones: Luz Vera

La integración de las comisiones ordinarias del Congreso local tendrán que modificarse a fin de evitar la sobrerrepresentación de diputados, en especial, de aquellos que forman parte de hasta cinco instancias parlamentarias, advirtió la presidenta de la mesa directiva de la LXIII Legislatura local, Luz Vera Díaz.

La diputada de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) admitió que hubo una violación a Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que este jueves podrían modificar el acuerdo para que 17 diputados únicamente formen parte de cuatro comisiones permanentes.

En entrevista colectiva antes de sostener una reunión con la Junta de Coordinación y Concertación Política, consideró que ningún diputado puede estar por encima de la ley, por lo cual consideró que la integración de comisiones deberá modificarse.

“Se tendrán que reformar… yo personalmente, digo no me toca porque sólo tengo voz y no el voto que se requiere, pero donde fui diputado por diputado analizando que presidiera una y que estuviera en tres comisiones, inclusive yo aparezco en unas comisiones en donde estamos únicamente dos vocales y la presidenta, porque todo el mundo quiere mucho, pero la importancia que tienen todas se la damos nosotros, entonces yo dije que quería estar en donde nadie quiere estar”, estimó.