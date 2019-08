Por ser “institucionales”, transportistas no han encontrado solución a problemáticas, considera Delgado

Reynaldo Delgado Pérez, integrante del Consejo Estatal del Transporte, consideró que por ser institucionales no se ha solucionado la problemática que enfrentan los transportistas en materia de movilidad ni la operación de las plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte particular en Tlaxcala.

El líder de taxistas de la entidad, expuso lo anterior, tras referir que desde hace dos años el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez se comprometió con esta organización a presentar al Congreso local una iniciativa de ley de movilidad, sin embargo, es la fecha que no se ha concretado ese presunto compromiso.

Aseguró que el Consejo Estatal del Transporte cuenta con una propuesta de ley en esa materia, que fue elaborada por especialistas en desarrollo regional, urbanistas, de ecología, entre otros, pero no la ha sido presentada al Congreso local por esperar a que el gobierno del estado entregue la suya.

“Tenemos una iniciativa de ley, la pudimos haber presentado al Congreso local como ciudadanos, pero cometimos el error de ser institucionales, guardamos las formas que nos dictaron el gobierno del estado y los diputados y por ser institucionales no la presentamos, pero todavía lo podemos hacer”, reveló.

Cabe mencionar que integrantes del Consejo Estatal del Transporte mantienen reuniones con diputados locales para abordar, entre otros asuntos, la operación de las plataformas digitales en el servicio de traslados de personas, sin embargo, de acuerdo con Delgado Pérez no ha habido avances concretos en este tema.

Siempre he dicho –expuso–que debemos trabajar en conjunto sobre este asunto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), el Congreso local, los transportistas, ciudadanos “y por qué no también gente de las plataformas para que nos hagan ver por qué están en la legalidad y nosotros hacerles ver que no lo están”.

Sostuvo que la operación de las plataformas digitales –que ya fue permitida por el gobierno del estado a través de un decreto—, además de que es ilegal, afecta a los concesionarios del servicio público de transporte, quienes deben de cubrir varios requisitos y pagar impuestos para trabajar.

“El gobierno del estado debió haber metido una ley de movilidad, nos lo prometió hace dos años, pero se quedó ahí, dicen que la tienen pero yo lo dudo, también el Congreso local debió haber presentado una o trabajar en conjunto, se pidió mesas de trabajo desde la legislatura pasada pero no hubo nada”.

También lamentó que no hayan sido atendidos de manera directa por Marco Mena, pese a que los transportistas apoyaron su campaña al gobierno del estado. “Desde luego no se comparan sus agendas, pero ha habido gobernadores que daban audiencias públicas y podemos citar nombres, (él) está para servir al pueblo, debería atender nuestras peticiones, parece que no tiene la película real de la situación pero se la ponemos en la mesa”.