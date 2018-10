¿Por qué acudimos al Tribunal Latinoamericano del Agua?

El día de hoy, miércoles 24 de octubre, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., presentamos el caso “Reincidencia del Estado Mexicano en la Violación de los Derechos Humanos al Agua, a la Salud y Otros Más en la Cuenca Atoyac-Zahuapan, en los Estados de Puebla y Tlaxcala”, ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), en su 12ª Audiencia Pública, que se realiza en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Esta es la segunda vez que la Coordinadora y el Centro Fray Julián Garcés solicitan audiencia al TLA por el mismo caso: la violación de los derechos humanos de las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan. La primera vez que este caso fue presentado fue en 2006, en el contexto del Foro Mundial del Agua, realizado en la ciudad de México.

El TLA es un tribunal ético de debido proceso con sede en San José, Costa Rica y opina sobre casos de afectación grave a los derechos individuales y colectivos de comunidades, pueblos y organizaciones comunitarias relacionados con el despojo, la depredación y la destrucción de los cuerpos y corrientes de agua de los que depende la vida, la economía, la salud, la cultura y la autonomía de los pueblos, especialmente aquellos que han sido excluidos del acceso a la justicia formal o que, teniendo acceso a ella, se encuentran en situaciones extremas de vulnerabilidad y desventaja frente a los intereses privados y a las instituciones del Estado que los cobija y encubre.

Aunque las resoluciones del TLA no tienen un carácter vinculante (es decir, sus resoluciones no son de cumplimiento obligatorio para las autoridades), sus veredictos tienen el peso moral de una sentencia histórica: los pueblos expresan, en sus propios términos, la naturaleza y alcance de los agravios que se les imponen, pero deben hacerlo presentando pruebas, argumentando desde la legalidad nacional e internacional existente y procurando empujar las fronteras del derecho. Se trata de un proceso de uso creativo, de producción social del derecho, que da cuenta del aprendizaje de las comunidades, no sólo sobre el contenido de sus derechos, sino también de la integralidad de sus reivindicaciones y demandas.

En cierto modo, recurrir a instancias como el TLA tiene un valor del que carecen las instancias jurisdiccionales instituidas: la gente habla de su interpretación del derecho con su propia voz y no a través de la de los abogados. Son sus testimonios los que adquieren carácter de prueba y es su visión de la realidad la que debe ser ponderada, apelando a la ética de los juzgadores, a su juicio razonable y a la capacidad de evaluar los hechos tomando en consideración también —aunque no exclusivamente— la cosmovisión de las y los afectados.

Adicionalmente, las audiencias del TLA tienen una característica notable: las denuncias son abiertas y se abre la posibilidad de que las autoridades o empresas denunciadas puedan responder a las acusaciones, puesto que son notificadas con anticipación y pueden decidir acudir a la audiencia a responder, de cara a los denunciantes, sobre los agravios que éstos reclaman. Así, el pasado lunes, en el primer día de la audiencia se presentó ante el jurado el caso de la contaminación del lago de Chapala, en Jalisco, y los efectos que dicha contaminación produce en comunidades indígenas como Mezcala y San Pedro Itzicán, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Una de las autoridades denunciadas fue (¡qué sorpresa!), la Comisión Nacional del Agua y ésta decidió enviar al director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico a responder la acusación. ¿Significa eso que enviarán al director del Organismo de Cuenca Balsas a responder a nuestra acusación? Lo sabremos hoy, pero sabemos que la Conagua (al igual que el resto de las autoridades denunciadas) no es una institución seria.

Las audiencias del TLA son un aprendizaje porque las comunidades afrontan seriamente el reto de expresar, argumentar y fundamentar jurídica y éticamente sus denuncias ante un jurado compuesto por abogados, científicos y luchadores sociales que constituyen una verdadera reserva ética de la humanidad y que no han sido seleccionados para fungir como jueces “a modo”. Es eso lo que buscan las comunidades que acuden al TLA: un oído crítico, pero al mismo tiempo sensible a la verdad y abierto a consideraciones complementarias del derecho como la cultura de los pueblos, su historia y su propio sentido de justicia.

Son los pueblos los que abren creativamente alternativas para el acceso a la justicia, mientras que las instancias de nuestros gobiernos se cierran y cancelan las opciones para el acceso a una justicia digna. Hoy es el TLA, como la semana pasada fue la Red contra el Genocidio y la Impunidad en México, quienes escuchan la voz de las comunidades afectadas en su salud por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan. Mañana podría ser la CIDH o, mejor aún, la Corte Penal Internacional.

Por todo lo anterior, si lees este artículo antes de las 12 horas del día de hoy miércoles, te invitamos a seguir las actividades de la Audiencia Pública del TLA en vivo, por el canal de YouTube del ITESO, porque justo a esa hora se presentará el caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan. La Audiencia continuará sus actividades hasta el viernes 26 de octubre, cuando el jurado del TLA emitirá sus resoluciones a los ocho casos presentados, provenientes de México, Guatemala, Colombia y Argentina, incluyendo el de las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan. No te lo pierdas.