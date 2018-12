Por presuntamente incurrir en actos de extorsión, alcaldesa solicita revocación de mandato de síndico de Axocomanitla

Por incumplir de manera constante y reiterada con sus funciones, además de incurrir, presuntamente, en el delito de extorsión, la presidenta municipal de Axocomanitla, Martha Palafox Hernández solicitó al Congreso local la inmediata suspensión temporal y revocación de mandato de José Alejandro Lucas Santamaría Cuayahuitl como síndico de esa Comuna.

A través de un oficio dirigido a los integrantes de la LXIII Legislatura local, la munícipe denunció una serie de conductas del representante legal de la Comuna, las cuales, a su consideración, incitan a la violencia y genera un conflicto social que afecta el desarrollo de esa administración.

La demanda de procedencia en contra del síndico se da luego de que éste y regidores del ayuntamiento solicitaran al Congreso del estado la suspensión del cargo de presidenta municipal en contra de Martha Palafox Hernández.

Los integrantes del ayuntamiento exhibieron el acta de cabildo firmada el 18 de diciembre pasado, en la que determinaron la suspensión de la presidenta municipal por incurrir en pagos irregulares, así como por observaciones pendientes de solventar a la cuenta pública por el orden de 10 millones de pesos

Sin embargo, ahora el conflicto tuvo otra escalada cuando la presidenta municipal denunció que el síndico ha incurrido en acto de extorsión en su contra, aunque no ha presentado ninguna denuncia penal por esas imputaciones.

“Bajo protesta de decir verdad, desde inicios de la administración, el síndico comenzó a ejercer actos de extorsión para con mi persona tanto en lo personal, como también en mi carácter de autoridad, pues en múltiples ocasiones frente a mis compañeros de administración y de manera particular y privada, me refirió que él tenía la misma jerarquía de la suscrita y por ende, su salario que asciende a 11 mil pesos quincenales, me decía que era insuficiente que él tenía que ganar lo mismo que la suscrita o si era posible a un más… me decía que cediera a sus pretensiones porque de lo contrario me iba a arrepentir”, explicó.

Además, aseveró que cada vez que el síndico firmaba la cuenta pública, éste le exigía dinero, “bajo el argumento de que si no le daba dinero, él no iba a firmar la cuenta y que además, incitaría a los regidores para que no firmaran las actas de sesiones y además, no aprobaran los puntos de acuerdo del orden del día”.

Aunado a ello, Palafox Hernández acusó que el síndico incurre en diversas omisiones, como ausentarse de las sesiones de cabildo, no firmar la cuenta pública y desatiende los temas jurídicos de la Comuna, aspectos que afectan a la administración municipal, de ahí que exigió a los diputados proceder en su contra con la suspensión de funciones y en su caso, le revoquen su mandato.