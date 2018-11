Por ocurrencias y falta de focalización en estrategias, la inseguridad creció con Peña: Franco

El presupuesto de seguridad pública de este país creció 77 por ciento en el sexenio de Enrique Peña, sin embargo mientras más dinero se invirtió los resultados fueron peores, debido a ocurrencias y proyectos sin sustento, a deseos y caprichos del presidente, secretarios, gobernadores y alcaldes y a la falta de focalización en lo estratégico, aseveró Julio Franco Corzo, consultor internacional en políticas públicas.

Por eso al dictar la conferencia “Cómo enfrentar los tres nuevos retos del Servicio Público en México”, a servidores públicos estatales y municipales, resaltó que a partir del 1 de diciembre el país tendrá un gobierno y un Congreso nuevos, por lo que preguntó: “¿Va a cambiar algo?. Van a cambiar muchas cosas y –subrayó- me parece que los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno también tienen que cambiar”.

Con el primer compromiso de Enrique Peña Nieto, firmado ante notario público, referente a la reducción de la tasa de homicidios en el país en al menos 50 por ciento, puso como ejemplo que al momento de realizar una oferta de este tipo, en lo primero que se piensa en invertir más recursos.

“Y eso fue lo que hicieron, el presupuesto de seguridad pública de este país creció 77 por ciento y cuáles fueron los resultados, ¿tenemos menos homicidios?, no, aumentaron 18 por ciento y los secuestros 23 por ciento”.

Al compromiso número uno se le “metió más dinero y el problema siguió creciendo”, pero el tema no es de Peña Nieto sino de muchos gobernadores y alcaldes que se comprometen con ideas y creen que con recursos es suficiente, no lo es. Se requieren funcionarios públicos comprometidos y con conocimiento y entrenamiento en política pública”.

Franco Corzo preguntó a servidores públicos reunidos en el Teatro Xicohténcatl qué sucedió en este caso en el que mientras más fondos los resultados fueron peores, a lo que le respondieron que faltó una política pública adecuada y a que hubo corrupción, un manejo inadecuado de recursos e impunidad, entre otras.

Pero el experto atribuyó el fracaso a ocurrencias y proyectos sin sustento, a deseos y caprichos del presidente, secretarios, gobernadores y alcaldes y a la falta de focalización en lo estratégico: “Dejar de estar pensando en cortar listones, en besar chamacos y fotos con señoras, para pensar y actuar”.

Conminó a resolver problemas públicos prioritarios y a “dejar de patear el balón”, ya que muchos gobernantes, “prefieren meter recurso a lo que luce”.

“¿Y en Tlaxcala tenemos ‘elefantes blancos’ o no?, yo tengo varios en mi libro ‘El país de los elefantes blancos’… imagínense, en mi nuevo libro tengo 120 mil millones de pesos, ¿cuánto es el presupuesto del gobierno del estado?, 18 mil millones (respondió una funcionaria), 10 veces el presupuesto estatal de Tlaxcala en ocurrencias y estupideces, ¿no creen que ya estuvo bueno?, ya”.

Retomó que el gobierno de Peña Nieto fue pésimo y que en muchos otros, no solo del PRI, de todos, “vamos muy mal”. Hasta ahora no hay datos de los de Morena porque no ha gobernado, hay que esperar tres años más “a ver cómo les va”. El tema no es de gobierno sino de personas, por la falta de preparación para la toma de decisiones. Los tres retos son: enfocarse, aprovechar nueva tecnología y capacitación, recomendó.