Por falta de reformas secundarias federales, Congreso local sin crear Tribunal Laboral: Flores

El Poder Legislativo de Tlaxcala no puede emprender acciones parlamentarias para crear el Tribunal laborales que prevé las reformas constitucionales en materia laboral hasta que se expidan las normas secundarias respectivas, reconoció la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social hizo votos porque legisladores federales destraben la reforma laboral para que en Tlaxcala se concrete la transición de Junta Local de Conciliación y Arbitraje a Tribunal laboral.

En breve entrevista, la integrantes de la LXIII Legislatura local explicó que hasta en tanto a nivel federal no se concrete la expedición de las leyes secundarias en Tlaxcala no se pueden iniciar los trabajos de manera formal.

“Aquí ya comenzamos a armarlo, pero nos damos cuenta que en lo federal aun no inicia, pero espero que lo hagan lo más pronto posible y de no hacerlo, pues nosotros iniciaremos de manera formal las mesas de trabajo para la transición, pero será complicado hasta en tanto lo federal no lo logre”, apuntó.

Abundó que no existe ni desidia ni desatención de parte del Poder Legislativo local, pero cualquier determinación que pudieran tomar en el ámbito local pudiera ser observada y revocada a partir de las decisiones legales que emitan en el Congreso de la Unión.

“En teoría ya llevan más de un año en esto y no se logra concretar, es decir la transición aún no se concretó, entonces nosotros estamos esperando eso para que tenga fuerza en lo federal y bajarlo en lo estatal”.

La diputada perredista recordó que los trabajos están detenidos a nivel federal desde hace más de un año, pues aún está pendiente la aprobación de las leyes secundarias para materializar la reforma a la justicia laboral que se aprobó en febrero del 2017 y que incluía un nuevo modelo de impartición de justicia, pues desaparecerían las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en su lugar se crearían tribunales laborales a cargo del Poder Judicial.

De acuerdo con especialistas en la materia, la reforma laboral podría aprobarse en abril de este año, y podría haber modificaciones en el establecimiento de los contratos colectivos de trabajo, en la manera de presentar los despidos y el comportamiento que deberán tener los sindicatos para representar a los trabajadores.

“Vamos a esperar, pero en lo interno seguimos trabajando, porque es un tema de intereses general al que debemos ponerle la misma determinación y empeño que a otros esquemas que están pendientes”, apuntó.