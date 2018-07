Por falta de acuerdos, será la LXIII Legislatura la que defina al titular del Órgano de Control del ITE

El nombramiento del próximo titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) será heredado a la próxima Legislatura, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, el perredista Adrián Xochitemo Pedraza.

Tras su reintegración a sus funciones como titular del máximo órgano de gobierno del Congreso local, admitió que a los integrantes de la LXII Legislatura local se les agotaron el tiempo para abordar el tema, pese a “los múltiples intentos que hicimos, pero nunca encontramos las condiciones para hacerlo.

En su calidad también de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local, Xochitemo Pedraza descartó ya cualquier posibilidad de realizar la designación del funcionario que ocupará la vacante que existe en el ITE.

“En mi tema que es asuntos electorales está el tema del Contralor y es un tema lejano que pudiéramos hacer algo y sería en la próxima Legislatura que tendrían que tomar cartas en el asunto y designar dentro de las ternas que se lleven a cabo a poder designar al Contralor”, apuntó.

Xochitemo Pedraza, reconoció que la falta de acuerdos provocó que la actual Legislatura no designara al próximo contralor del ITE, pese a que meses atrás se presentó una propuesta de terna y después, se realizó el proceso de designación, mismo que está paralizado.

Recordar que son 13 los aspirantes a titular del Órgano Interno de Control del Instituto, como son Sergio Caballero Espino; Mercedes Pérez Zempoalteca; Patricia Antonieta González Rojas; Julián José Velázquez Nava; Manuel Ruiz Aguilera; José Marcial Flores Gómez; Enrique Huitrón Sánchez; Julieta Sánchez Rojas; Beatriz Gheno Meza; Jorge Miguel Martínez Mendoza; José Luis Gallegos Cano; Fernando Jarek Zamora y José Mario Aurelio Sánchez Domínguez.

“El procedimiento estuvo bien en los exámenes se vio que tenían el conocimiento de las personas que se vinieron a presentar se sacaron las ternas, pero lamentablemente el no poder concordar con los demás compañeros no se logró coincidir en una persona que pudiera retomar el cargo, entonces no hubo acuerdos en donde cada compañero tenía sus preferencias y se requería de las dos terceras partes para poder aprobar”, explicó.

A más de un año de la renuncia de María Guadalupe Zamora Rodríguez al cargo de Contralor General del ITE, diputados locales no lograron ponerse de acuerdo, pues solo designaron a Lizbeth González Corona como encargada, pero su mandato concluyó el pasado mes de febrero, por lo que en la actualidad se espacio se encuentra acéfalo.