Por errores humanos cambiarán dictámenes de cuentas; este miércoles inicia la dictaminación

Debido a “errores humanos” por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en algunos informes de resultados de cuentas publicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, habrá cambios en el sentido de los dictámenes, anunció el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Tlaxcala (PEST), José Luis Garrido Cruz.

Sin embargo, atajó que ello no significa que los diputados vayan a solar o tolerar ilegalidades e irregularidades cometidas por las Comunas.

En entrevista, explicó que como resultado de las 38 audiencias públicas que solicitaron igual número de ayuntamientos, detectaron algunas inconsistencias en el trabajo realizado por parte del personal del OFS, mismas que pudieron incidir en el informe final de las cuentas públicas.

“Las audiencias no fueron para perder el tiempo ni de los diputados, ni de los entes fiscalizables ni del OFS, éstas fueron para verificar algunas cosas de los entes fiscalizables y tenían algún tema específico que a lo mejor no se les tomó en cuenta, soy respetuoso del órgano y de la auditora y entiendo que puede haber errores humanos, no estoy señalando situaciones de venganza o de malos trabajos, sino es una carga de trabajo muy fuertes y puede haber errores humanos”.

Sin embargo, aseguró que el cambio de los informes será únicamente en aquellos casos donde se detectó algún “error humano”, pues diputados que integran la actual Legislatura no estarán cambiando informes por temas de compadrazgos o de apoyo.

“Estaremos unificando criterios y las reglas de operación aprobadas por este Congreso comenta que si dentro de las audiencias había un ente que no se le había tomado en cuenta alguna documentación que si haya ingresado y que por algún error humano no se tomó en cuenta, entonces el informe de resultados tendría que ser cambiado referente a ese error humano, pero jamás estaremos solapando irregularidades o cambiando informes por temas de compadrazgos o de apoyo, por supuesto que no. Se tomará en cuenta solo documentación que ingresó antes del 12 de mayo, no hay documentación nueva o que se les haya aceptado”, anunció el legislador del PEST.