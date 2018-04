Por día del niño y de la madre, gastan diputados 2.8 millones de pesos en regalos

Una bolsa de al menos 2 millones 880 mil pesos erogó esta última semana el Poder Legislativo local para dotar a los entonces 24 diputados que integraban el pleno, de recursos adicionales para atender las peticiones de apoyo por la festividad del Día del Niño y de la Madre.

Con esa disposición de recursos, que equivale a 10 por ciento de los recursos que ejerce la LXII Legislatura local para los trabajos y acciones de remodelación del Palacio Legislativo, cada uno de los diputados que estaban en funciones hasta la semana pasada recibió recursos por 120 mil pesos.

En tanto que el único congresista que dejó de recibir esa partida fue el otrora coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fidel Águila Rodríguez, quien desde la segunda quincena del pasado mes de marzo tramitó su licencia al cargo para contender por su reelección.

Todo lo anterior fue confirmado por el vocal del Comité de Administración del Congreso local, el panalista J. Carmen Corona Pérez, quien refirió que ese recurso forma parte de los derechos y prerrogativas que tienen los diputados, como contar con recursos para gestión social.

Además, aseguró que dichos montos se encuentran establecidos en el decreto de presupuesto 115, que contiene la distribución del gasto para el presente ejercicio fiscal.

“Nosotros recibimos la misma cantidad del año anterior por cada festividad (60 mil pesos por cada una), eso refleja en la gestión que cada uno de nosotros recibe”, apuntó.

A pesar que 11 diputados solicitaron licencia para contender en los comicios de este año, Corona Pérez dijo que también recibieron los recursos extraordinarios, ya que “recuerden que la gestión no se hace el día que se hace el festejo, sino mucho antes porque las solicitudes se reciben mucho antes y no con esto quiero justificar sino que las percepciones se van a justar a ley en el sentido de los tiempos porque no está especificado en el reglamento interior del Congreso el monto de la gestión y día de entrega, pero lo que sí es un hecho que la ciudadanía hace la gestión tiempo antes”, sostuvo el representante de Nueva Alianza.

Sin embargo, aseguró que este apoyo extraordinario tendrá que ser justificado por cada uno de los diputados, ello a través de las facturas o comprobantes fiscales que amparen cada una de las erogaciones que hagan para adquirir los regalos de acuerdo con esas festividades o en su caso, los recibos de apoyos entregados a la ciudadanía.