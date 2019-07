Ponen en marcha autoridades el Prodeter en Atltzayanca

Con el objetivo de incrementar de manera sostenible la productividad de las Unidades de Producción Familiar del medio rural, se puso en machar el taller de Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter) “Durazno” en el municipio de Atltzanyanca.

Durante la gira de trabajo y visita a Tlaxcala del subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Salvador Fernández Rivas, se puso en marcha este componente del Programa de Desarrollo Rural, con el fin de contribuir a mejorar el ingreso de la población en el campo.

Fernández Rivas resaltó que la política del gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es darle prioridad a las comunidades y a la población que ha estado desatendida por décadas, pues se planteó la transformación de México.

“En Desarrollo Rural proponemos que transformemos los territorios, pero no los vamos a transformar nosotros, sino que los actores principales en la transformación de los territorios son sus familias, nuestro trabajo no es decirles qué hagan o distribuir cosas que probablemente no las requieren, nosotros concebimos nuestro trabajo, como facilitar, pero quienes deciden qué hacen son los productores”, afirmó.

Refirió que para lograr la atención integral de los productores del campo se requiere una coordinación efectiva entre todos los niveles de gobierno, “desde la Presidencia, a través de nuestra delegada, hasta el gobierno del estado, el gobierno municipal y el gobierno local, si no trabajamos de manera coordinada es difícil que logremos esto”.

Por su parte, la coordinadora de Programas Integrales para el Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros informó que de acuerdo con los lineamientos del programa, se definieron ocho territorios prioritarios, integrados por diversas localidades de marginación alta y muy alta marginación.

En estos municipios, como en Atltzayanca, se realizan actividades productivas predominantes, relevantes para el sector agropecuario del estado, por lo que con el gobierno del estado se atenderán a cuatro territorios prioritarios que implicarán recursos por el orden de 39 millones de pesos, de los cuales 31.2 millones corresponden al gobierno federal y 7.8 millones al gobierno estatal.

“Se realizarán talleres en los ocho territorios priorizados con la participación de los habitantes de las localidades consideradas para la instalación de los Prodeter. Termino mi intervención resaltando nuestra disposición para seguir trabajando de manera concurrente y coordinada con todas las autoridades que intervienen en el desarrollo de nuestro pueblo”, sostuvo.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), José Luis Ramírez Conde refirió que para el gobierno local es importante atender de manera prioritaria las zonas más marginadas, con el objetivo de impulsar su desarrollo.

El presidente municipal de Atltzayanca, Noé Parada Matamoros dio la bienvenida a las autoridades y agradeció el respaldo de los diversos órdenes de gobierno.