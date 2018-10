Polideportivo de Tlaxcala un inmueble de interés público y pertenece al ayuntamiento capitalino: Síndico

El representante legal y síndico del ayuntamiento de capitalino, Héctor Martínez García rechazó que el litigio por la posesión del terreno en donde se edificó el Polideportivo de Tlaxcala lo haya perdido la Comuna, pues aseguró que éste sigue siendo “un inmueble de beneficio de la sociedad, así lo determinó la justicia estatal”.

En entrevista colectiva y con el afán de terminar con las especulaciones que han surgido sobre la supuesta resolución sobre el presunto mandato de derrumbar del espacio deportivo, el representante legal del municipio indicó que no existe ningún fallo al respecto.

Es más, aseguró que de acuerdo con “la resolución más reciente”, el ayuntamiento tendrá que hacer una indemnización a los agraviados de acuerdo a lo que establezca un proceso de avalúo, pero ésta no ha causado estado.

“En el asunto del Polideportivo, lo más reciente fue una resolución que dictó el magistrado Elías Roa, cuando aún era todavía Sala Administrativa (del Tribunal Superior de Justicia del estado), y lo notificó el 18 de septiembre y la resolución que yo quisiera, más que comentarla, me gustaría que vieran el documento para que se den cuenta que no es cierto que el Polideportivo se vaya a demoler, nos ordena indemnizar a la familia Temolzin”, puntualizó Martínez García.

No obstante, el priista Martínez García reconoció que hay varios juicios tramitados en diferentes juzgados, y por distintas personas que se ostentan como dueños del predio, y algunas por las resoluciones han tenido que recurrir a amparos, sin embargo, al que corresponde al promovido por la familia Temoltzin la resolución fue en sentido que debe de prevalecer el interés público por encima de la demanda de los particulares.

“La resolución dice claramente que este es un espacio en beneficio de la sociedad, que hay personas que van a hacer ejercicio, que hay personas que van para recuperar su salud, y eso está por sobre los intereses particulares, es cierto que señaló que debe de hacerse una indemnización, solo que la misma indemnización tendrá que ser producto de todo un proceso judicial, no es posible que podamos decir nosotros que vayamos a indemnizar al precio o cantidad que quiera la persona”, indicó.

Explicó que la citada resolución puede sufrir modificaciones ya que todavía no llega hasta la última instancia, lo anterior, aunado a que los términos fueron suspendidos en virtud de que la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), para convertirse en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Tlaxcala y los afectados o terceros interesados, también pueden impugnar.

El ex diputado local lamentó se haya creado el rumor de que el Polideportivo sería demolido “el derecho es una ciencia que está sujeta en gran parte a la interpretación, tal vez la fuente que se utilizó no fue la adecuada o indicada, entonces si hubo un mal entendido, la gente de aquí mismo (del ayuntamiento) me hizo el comentario porque estaban muy nerviosos por la incertidumbre, insisto no es un mérito mío, aclaro, es un mérito de la ciencia del derecho y el interés de la presidenta Anabell Ávalos Zempoalteca que ha estado al pendiente y con el interés de salvaguardar el beneficio de la población”.