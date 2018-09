Trastocan policías municipales y federales la inviolabilidad del Congreso del estado; armados con pistolas acuden al Legislativo

Los integrantes de la LXIII Legislatura local nuevamente violaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo al permitir que se trastocara el principio de inviolabilidad del Congreso local, al permitir el acceso y permanencia de elementos de policías municipales y federales con armas y municiones.

La acción va en contra de lo que establece sus ordenamientos internos, ya que en el artículo 12 establece que: “El recinto oficial es inviolable. La fuerza pública tendrá acceso al mismo, sólo con la autorización del Presidente de la Mesa Directiva o, en su caso, de la Comisión Permanente, quien asumirá el mando inmediato de la misma. Si se hiciere presente la fuerza pública en el recinto oficial sin autorización, el Presidente de la Mesa Directiva deberá suspender la sesión que se estuviese celebrando, hasta que dicha fuerza abandone el recinto. La asistencia de autoridades militares o policíacas al recinto del poder Legislativo se hará sin armas, pero en caso de que se presente este hecho, quedarán bajo el mandato del Presidente de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente, según corresponda”.

Sin embargo, este martes, en el marco de la ceremonia de instalación de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, y Reinserción Social del Congreso local fueron al menos 17 las personas uniformadas, incluso algunos de civiles, que portaban pistolas tipo escuadras; en sus respectivos cintos, también llevaban balas para reabastecer sus respectivas armas de fuego, lo cual contraviene a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Frente a las personas armadas, estaba la presidenta de la mesa directiva, Luz Vera Díaz, responsable de garantizar la inviolabilidad del Congreso local; lo mismo que el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Víctor Manuel Báez López, así como la mayoría de los integrantes de la LXIII Legislatura local, quienes toleraron esa acción ilegal.

Al ser cuestionado al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación, aseguró que esta situación no debió ocurrir, de ahí que podrían fincar la responsabilidad correspondiente a quienes hayan tolerado esa omisión.

Conoce usted principios de inviolabilidad del Congreso del estado, se le cuestionó

-Si.

-Entonces ¿Por qué se permitió el acceso a personas armadas?

-No me he percatado que haya personas armadas.

-Si hay personas armadas en el Congreso del estado

-Habría que preguntarle a la presidenta de la mesa directiva que es la responsable de cuidar ese orden.

Desde su punto de vista es ilegal eso,

-Desde luego que sí, están violando el reglamento (sic).

El desconocimiento de la norma y la ignorancia de la misma no los exime de responsabilidad. Qué va a pasar diputado, porque había cuando menos 17 personas armadas tanto federales, estatales como municipales en este recinto Legislativo.

Es algo que tiene usted razón y habría que analizar qué es lo que corresponde, pero yo no me percaté; probablemente por el cargo que ostentan, pero eso no puede ser.

Pero la ley dice que ninguna persona sean o no uniformados, deben estar en el recinto con armas.

Así es, efectivamente.

¿Se hará algo al respecto?

Ahorita que me lo comenta voy a tomar cartas en el asunto, ver por qué ocurrió y a qué de debió esa omisión.

¿Habrá responsabilidades?

Si hay responsabilidades se tendrá que ver qué es lo que procede, concluyó el presidente de la Junta de Coordinación y de coordinador de la bancada de Morena.