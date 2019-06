¿Poder calderonista?

La propuesta de crear un partido es otro fracaso del calderonismo, que se suma al tercer lugar obtenido en la elección presidencial del año 2012 y a la malograda campaña de la candidata independiente, Margarita Zavala, en 2018. Felipe Calderón no sólo contribuyó a la caída electoral del PAN, sino que a su paso por el gobierno dejó al país con manchas de sangre por doquier. De hecho, desde el fin de su fallido gobierno, el calderonismo ha venido a menos, cada día la ex pareja presidencial se queda sola.

Según los registros, a menos de seis meses de que se venza el plazo para cumplir con los requisitos obligatorios para obtener el registro como partido político nacional, México Libre es un fracaso, con siete asambleas distritales de 200 y con apenas 7 mil ciudadanos que supuestamente apoyan su causa –pues deberíamos recordar que las mañas y fraude cometido en el proceso de recolección de firmas y credenciales para impulsar la candidatura de Margarita Zavala fue el sello de la ex primera dama, hecho que fue documentado por el propio INE–, es decir, apenas el 3 por ciento del número de militantes que se requieren. Ni Calderón ni Zavala han podido con el peso de la historia, su paso por la Presidencia fue tan fallida que le sigue cobrando factura; el famoso círculo cercano ya no está con ellos, varios forman parte de la 4T y su influencia al interior de lo que queda del PAN está cada vez más diluido y no es para menos, pues en la última campaña presidencial la familia Calderón hizo lo propio para crear un ambiente de tensión, ruptura, hasta la escisión. Pese al esfuerzo para lograr catapultar a la ex primera dama a la competencia por la Presidencia en 2018, el resultado fue dejar plantados a sus simpatizantes al bajarse de la contienda ante el nulo interés ciudadano por su propuesta.

Pero la caída mayúscula que los tiene al borde de tirar la toalla en la búsqueda de tener su propio partido se fue construyendo desde mucho tiempo atrás, aún quedan huellas de 2006, para millones de mexicanos fue un presidente espurio que logró sentarse en la silla presidencial de manera fraudulenta, a ello se sumó la torpe guerra contra el crimen organizado que tiene hoy en 2019 al país en un mar de sangre y violencia, se cuentan miles de muertos y desaparecidos en el sexenio más sangriento que se tenga memoria, el de Felipe Calderón. A ello se sumó el inflado padrón electoral del PAN, que creció como la espuma, pues éste se asoció a la coerción en el gobierno para que la burocracia se afiliara al partido, ocupó las mismas mañas del PRI: uso de los recursos públicos para manipular a través de programas sociales; abrió la cartera de los excedentes petroleros para comprar conciencias y lealtades de los gobernadores, contribuyendo a la formación de los virreyes que se enquistaron en las entidades federativas y que dio como resultado el saqueo, endeudamiento y empobrecimiento de un sector muy importante de la población en México. Pero su viacrucis que venía arrastrando se agudizó con la sucesión presidencial de 2012, no logró colocar a su alfil Santiago Creel y tuvo que aceptar de mala gana a Josefina Vázquez Mota, cuyas consecuencias fueron desastrosas: una pésima candidata, un gobierno fallido y un cúmulo de traiciones, entre ellas el acuerdo cupular auspiciado desde Los Pinos, para dejar sola a la candidata del PAN y favorecer desde el gobierno la campaña de Enrique Peña Nieto.

Felipe Calderón no dudó en traicionar al partido y eligió hacer una contra campaña, entregar el poder a los amigos del PRI antes que apoyar a su candidata y muchos menos permitir que Andrés Manuel López Obrador lograra ganar la elección presidencial de 2012. La decisión enterró al PAN hasta el tercer lugar de la contienda, ganó Peña Nieto y con él se dio paso al sexenio más corrupto en la historia política de México, tal como también se ha ido documentando.

Aun con los descalabros, el calderonismo nunca ha dejado de pensar en recuperar el poder político y en las elecciones de 2018, Margarita Zavala intentó lograr la candidatura en el blanquiazul, intento fallido, a esas alturas el partido ya no respondía a los intereses de esa familia y de ese grupúsculo, hecho que provocó la renuncia de la ex primera dama al PAN y la búsqueda de la candidatura independiente, otro resultado fallido. La idea de que el calderonismo tenía millones de seguidores se fue yendo al bote de la basura, aún así, en su terquedad ahora buscan crear un partido, México Libre. Sin embargo, es casi un hecho que no logren tener ni las 200 asambleas distritales, ni el número de afiliados que se requiere; la ex pareja presidencial tendrá un nuevo fracaso y quedará en fantasía en convertirse en la oposición real de Morena y al enemigo favorito del presidente espurio, su oposición será twittera en contra del presidente más popular de México, Andrés Manuel López Obrador. Lástima Margarito.

Entre tanto, cuando el río suena, agua lleva… el fin de semana la familia Calderón se vio envuelta en al menos dos escándalos… uno pudo ser fake news. Pero el silencio twittero de Felipe Calderón siembra la duda. ¿Usted les cree? Ver para creer.