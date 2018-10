Pobladores de Ixtenco se manifiestan y exigen al Congreso frenar reincorporación de su presidente

Pobladores del municipio de Ixtenco se manifestaron en la sede del Poder Legislativo para exigir a los diputados locales que frenen el eventual regreso de Miguel Ángel Caballero Yonca al cargo de presidente municipal de esa demarcación.

A cinco días de que concluya el periodo de suspensión de 180 días aplicado por los integrantes de la LXII Legislatura local en contra de Caballero Yonca, los quejosos, encabezados por la síndico Lucía Rojas González, dijeron que su oposición es ante el temor de que existan actos vandálicos y de confrontación, además de que no existe un resolutivo respecto al juicio político iniciado en contra del edil emanado del extinto Partido Encuentro Social.

Severiano Carpinteyro, uno de los quejosos, pidió a diputados “mejor” agilizar el procedimiento de revocación de mandato que iniciaron ex diputados locales en contra de Caballero Yonca e impidan su reincorporación.

“A lo que la gente tiene miedo es a que Miguel Ángel regrese y tome violentamente la presidencia… la gente no quiere violencia y tampoco quiere que regrese. La petición es con los diputados y con el Gobernador (Marco Antonio Mena Rodríguez) que no regrese, no queremos violencia”, espetó.