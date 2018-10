Pobladores de Ixtenco exigen a diputados imparcialidad y la destitución de su alcalde

Pobladores del municipio de Ixtenco, en su mayoría mujeres otomíes, se manifestaron en el Congreso local en donde responsabilizaron al diputado, José Luis Garrido Cruz de la ingobernabilidad que enfrenta esa Comuna, pues aseguraron que éste solapa y encubre las presuntas irregularidades y abusos de su correligionario, el edil Miguel Ángel Caballero Yonca.

Con pancartas en mano, y vestidas con sus trajes típicos de pepenados y bordados, los quejosos se apostaron a las afuera de las oficinas del legislador del Partido Encuentro Social, a quien le exigieron que no actúe como abogado defensor del munícipe y mejor acuda personalmente a Ixtenco y realice una consulta ciudadana para conocer el descontento de la población contra Caballero Yonca.

De ahí, aseguraron que la única manera en solucionar el conflicto que se vive en Ixtenco, es con la destitución del presidente municipal, por lo que pidieron celeridad a los legisladores en el expediente abierto sobre su revocación de mandato.

“Ya no vamos a detener de que no lo vayan a linchar, no podemos meter las manos para poderlo defender realmente, no queremos también correr riesgo, ya no queremos más sangre, porque algunas de las compañeras fueron violentadas, fueron lastimadas con varillas, el esposo de ella fue secuestrado por más de tres horas, no puede ser posible que por una sola persona y en toda la historia de Tlaxcala, no se había asentado esto”, acusó la representante de las inconformes.