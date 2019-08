Piden que Centro Ambulatorio para personas con VIH no sea desincorporado del Hospital General

César Méndez Barbosa, coordinador de la Lucha de Pacientes con VIH, demandó al gobierno del estado que evite la desincorporación del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits) del Hospital General de Tlaxcala, a fin de evitar decesos.

“Si una persona llega con diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es internada en ese nosocomio, por lo que si el Capacits deja de existir ahí, se corre el riesgo de que haya un mayor número de muertes”, dijo.

Señaló que a este Centro Ambulatorio acuden las personas a realizarse la prueba, para que lleve un control, pero no tiene instalaciones adecuadas para la atención integral.

“Pareciera que Araceli Padilla (responsable del Programa de VIH en el estado) tiene un capricho particular de desaparecerlo, pues el secretario de Salud, Alberto Jonguitud, firmó una carta en la cual se comprometió a realizar mesas de trabajo para solucionar el problema, expuso.

Añadió que hace una semana se llevó a cabo una reunión en la que se informó que se realizarían auditorías, “pero como que esto no avanza y desgraciadamente los pacientes siguen agravándose”.

Por ello, demandó tanto al secretario de Salud como al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que pongan mayor atención en este asunto, pues lo que está en juego son vidas humanas, sobre todo de jóvenes.

Apuntó que hay personas afectadas por el VIH con edad de 17 años, lo cual muestra que la población, millennial es la que “se está enfermando más rápido y por eso necesitamos que el Capacits se quede dentro del Hospital General donde se atiende a más de 600 pacientes” a través de toda su infraestructura.

Pero –añadió- también se requieren garantías de que este Centro sea establecido dentro del nuevo nosocomio que se construye en el municipio de Apetatitlán.

“Hay personas que han perdido la vida y no queremos que haya más en esta situación; por otro lado –abundó-, ya no hay campañas efectivas sobre prevención del Sida, ya no se hacen pruebas rápidas en antros ni se reparten condones”.

En general –indicó-, ya no hay información sobre infecciones de transmisión sexual, pues hay un problema grave de condilomas, de virus de papiloma humano y derecontagios. Esto se vive desde hace cuatro años que se cambió de responsable.