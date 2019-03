Piden pobladores de Tepeticpac al INAH la apertura al público de la zona arqueológica

Pobladores de la comunidad de Tepeticpac han solicitado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la apertura al público de la zona arqueológica que se encuentra en ese lugar, con la finalidad de propiciar el desarrollo económico a través del turismo nacional e internacional.

Sin embargo, pese a que se trata de un sitio de máxima importancia en la historia de este estado, las autoridades federales han respondido a esas peticiones con una negativa, pues argumentan que la apertura representa una fuerte inversión, además de que la comunidad, perteneciente al municipio de Tlaxcala, cuente con servicios básicos.

Aunado a ello, alrededor de 20 pobladores de Tepeticpac resultaron afectados por los trabajos de descubrimiento de la zona que realiza personal del INAH desde hace 20 años, pues ya no pueden cultivar esas tierras, reveló el presidente de comunidad, José de Jesús Suárez Hernández.

“Algunos vecinos tenían la posibilidad de cultivar en esos terrenos, pero no en calidad de propietarios, pero llegó el INAH y dijo que era una zona arqueológica y se hizo un convenio con ellos, se les designó un área, que ellos le llaman poligonal, donde están haciendo su descubrimiento, pero los terrenos son comunales”.

Comentó que son alrededor de 40 hectáreas donde están trabajando los investigadores del INAH y “son alrededor de 20 personas que utilizaban esa superficie para sembrar, pero ya no lo pueden hacer, además de que el INAH no ha dado alguna compensación a los campesinos por haberles quitado los terrenos para siembra”.

“Sí resultaron afectados y están inconformes, porque tenían sus terrenos de cultivo y ahora ya no pueden meterse. Hay algunos que tienen esa posibilidad en áreas donde todavía el instituto no está trabajando, pero no pueden meter tractor, únicamente el arado de yunta”, abundó.

“Hay un convenio, pero el beneficio es a futuro con la llegada de turismo, pero hemos estado pugnando para que ya se abra la zona al público, pero el instituto dice que sale muy caro porque se requiere que haya servicios básicos y seguridad, además está en el monte y la comunidad no tiene esa solvencia y tiene que recurrir al gobierno federal y estatal para sufragarlos”.