Piden abogados a diputados defender el decreto de presupuesto y evitar recortes al Poder Judicial

Los abogados Pedro Hernández Moreno, Hugo Moreno Hernández e Isabel Limón Hernández solicitaron a los integrantes de la LXIII Legislatura local respetar la asignación que ya habían realizado en el decreto de presupuesto de 2019 a favor del Poder Judicial del estado, al considerar que los 290 millones etiquetados son apenas suficientes para atender las necesidades y requerimientos del Poder Judicial.

A través de un oficio dirigido a los congresistas, lamentaron que el veto que realizó el Ejecutivo local al decreto de presupuesto pueda afectar la asignación que ya realizaron a favor del Poder Judicial, por lo que pidieron defienden la aprobación y distribución del gasto que ya realizaron el pasado 29 de diciembre.

“Hace unos días leía que su legislatura había aprobado en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, el monto de 290 millones de pesos, lo cual se agradece porque los beneficiados no solo serán los trabajadores del Poder Judicial del Estado, ( quienes por cierto tienen los salarios más bajos de todos los Poderes Judiciales del país) sino también los justiciables, es decir aquellos que acuden a que se les imparta justicia y que ustedes representan y sé que ahora el mismo se encuentra vetado por el gobernador, por este medio se les pide defiendan el presupuesto asignado, por este medio se les pide que hagan recorridos para conocer la realidad del Poder Judicial”, exponen en su escrito.

Los abogados, quienes se ostentan como litigantes, afirmaron que los 290 millones de pesos asignados al Poder Judicial son necesarios ya que los trabajadores y los “justiciables” padecen varias problemáticas por falta de mobiliario y equipo, que impiden que la justicia sea en realidad pronta y expedita.

“Nosotros que andamos de juzgado en juzgado nos damos cuenta con tristeza de cómo están las instalaciones, el mobiliario; de que por el mismo uso las computadoras, impresoras, escritorios, sillas están en pésimas condiciones y que aun cuando se realizan las peticiones, aunque estas han sido escuchadas en su momento por el Magistrado Presidente (Héctor Maldonado Bonilla) o por los Consejeros de la Judicatura del estado, simple y sencillamente no son atendidas porque no existe el presupuesto suficiente porque quienes deben aprobarlo nunca se han dado una vuelta por los Juzgados de Primera Instancia, porque en los reacomodos al gobernador solo se le ha enseñado lo menos feo que existe dentro de las instalaciones del Poder Judicial porque no se ha tenido el valor de enfrentarlo y mostrarle la realidad que se vive día a día”, explicaron.