Pide reportera galardonada a las autoridades den garantías para el ejercicio periodístico

Tras recibir el Premio Miguel N. Lira por su trayectoria periodística de 30 años, Carmen Meléndez Rosales, exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a aplicar acciones y estrategias que permitan el ejercicio de comunicar e informar sin que ello ponga en riesgo la integridad física de los periodistas.

La directora general del portal digital www.elnorteabriendofronteras. com recibió este galardón que otorga anualmente el Congreso local en sesión extraordinaria, pública y solemne con motivo del Día del Periodista, el cual fue constituido por esta soberanía en 2002 para celebrarse el 1 de julio de cada año.

A la sesión asistieron 22 de los 25 diputados que integran la LXIII Legislatura local, quienes aprobaron por mayoría el decreto propuesto por la Comisión Especial de Diputados para la entrega del Premio Miguel N. Lira de este año, el cual fue concedido a Carmen Meléndez por su constancia, perseverancia y profesionalismo que ha imprimido a su labor a lo largo de 30 años de trayectoria.

En su mensaje, la galardonada hizo una similitud entre la situación que atraviesa la población migrante –tema principal del medio de comunicación que dirige—con el periodismo, pues ambos “forman parte de los sectores vulnerables en México por el peligro que conlleva su sola mención en algunas partes del país”.

En el caso de los segundos, apuntó la periodista, “tan solo en lo que va del año han sido privados de su vida 10 comunicadoras y comunicadores, y de 2000 a la fecha suman más de 140 mujeres y hombres cuya labor que realizaban derivó en su muerte”.

Advirtió que cuando la libertad de expresión y el libre tránsito de las personas son sinónimo de peligro se habla de un país que está en franco retroceso, “por ello no quiero desaprovechar la oportunidad que me da esta tribuna para hacer un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno a establecer las acciones y estrategias que garanticen esos derechos establecidos en la Constitución mexicana, no solo a los migrantes y periodistas, sino a toda la población”.

Destacó que por vez primera en la historia de la entrega de esta presea, la deliberación de las propuestas y selección del galardonado se realizó en sesión pública y con transmisión en vivo en la página oficial del Congreso del estado, por lo que resaltó la decisión de los diputados encargados de este proceso, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Irma Garay Loredo, Ramiro Vivanco Chedraui y José Luis Garrido Cruz, por esa decisión.

También resaltó la trayectoria de Miriam Bueno, José Carlos Avendaño y Ricardo Escobar, quienes formaron parte del conjunto de propuestas que se presentó a la convocatoria para el reconocimiento de este año, pues sin duda, “representan el periodismo serio y de trascendencia que se hace en Tlaxcala”.

Previamente, durante un desayuno ofrecido por el Congreso local a los periodistas por esta fecha, el presidente de la Comisión Especial de Diputados, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dijo que la edición del Premio Miguel N. Lira de este año sienta un precedente de transparencia, el cual confió que continúe en el futuro.