Pide presidente de Clúster Automotriz a AMLO dejar atrás ideologías y trabajar con la IP

El presidente del Clúster Automotriz Zona Centro, Ulrich Thoma Kiwus pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar atrás las ideologías y establecer líneas para el trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y otros sectores para lograr el desarrollo del país y su estabilidad.

En empresario fue entrevistado este jueves después de la firma de un convenio de colaboración que signó este jueves con la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) y en la que también participó el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

A propósito de la gira de trabajo que realizará mañana viernes López Obrador a Apizaco para entregar apoyos de sus programas sociales, Ulrich Thoma le mandó como mensaje su propuesta de establecer una vinculación más efectiva entre el sector empresarial y la administración pública.

“Con el gobierno federal, que trabajemos en conjunto para hacer crecer al país con la dirección adecuada, siento que el Ejecutivo viene con una mentalidad de muchos años atrás que a final de cuentas lo acepto, pues es como ha crecido y manejado sus ideas, pero a final de cuentas debemos tener un mayor acercamiento”.

Señaló que el papel de los empresarios “no es pedir tanto”, sino trabajar unidos para generar las oportunidades que permitan el crecimiento del país, “no le voy a pedir dinero al gobierno federal, no me interesa, lo que me interesa es que me den los beneficios sociales que se requieren para crecer adecuadamente”.

“Olvidemos que si es neoliberalismo, que si es la Cuarta Transformación, son ideologías que a final de cuentas no nos sirven más que lo que hagamos nosotros en conjunto y los resultados, sobre todo lo que buscamos es una estabilidad en el país”, insistió.

Previamente, Ulrich Thoma expuso que si bien en estos momentos la industria automotriz atraviesa una desaceleración, como resultado de la baja en la venta de autos a nivel mundial, recomendó a las empresas y a los trabajadores de este sector en Tlaxcala a prepararse para atender la demanda de la población para cuando se reactive la industria.

“Se siguen vendiendo carros, se sigue trabajando, pero la parte importante es que en las fases que existen, tanto en las altas como en las bajas, tenemos que adecuarnos a los tiempos para enfocarnos a lo que realmente se necesita”, apuntó.

Refirió que en el caso de Tlaxcala, en los últimos años, ha habido una fuerte inversión de muchas empresas del ramo automotriz que empezaron a crecer y ahorita están en una etapa de consolidación, de ahí que sugirió que “el personal y los administradores realmente trabajen en consolidar la inversión que se dio para dar un paso adelante más fuerte. Debemos prepararnos en estas desaceleraciones para que cuando (el sector) vuelva a crecer estemos con el pie por delante”.