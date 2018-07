Pide Coparmex que la próxima Legislatura integre órganos del Sistema Estatal Anticorrupción

El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Noé Altamirano Islas se pronunció porque sea la siguiente Legislatura la que realice la integración y nombramientos de los diferentes órganos del Sistema Estatal Anticorrupción, pues es interés de este sindicato patronal ser tomado en cuenta por los diputados en el comité de selección.

Agregó que este sindicato de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha empujado la aprobación y puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, pero por la conclusión de la LXII Legislatura, lo sano sería dejar los trabajos a los diputados que asumirán funciones a finales de agosto.

Insistió en que la sociedad organizada sea tomada en cuenta por el Poder Legislativo para la designación de un fiscal autónomo y de los magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa, así como tipificar los delitos vinculados con la corrupción.

“Nosotros pedimos que se lleve a cabo un proceso transparente, inclusivo y no sólo a nivel de Congreso se decida cuál va a ser la persona que por alguna partida política o por algún peso político se le tenga que dar la posición. Creemos que sería sano que la decisión se deje a la próxima Legislatura porque queremos integrarnos a la comisión de selección”, recalcó.

Mencionó que cuando se habla del Comité de Participación Ciudadana, “necesitamos saber quiénes son los aspirantes y quiénes son los que van a integrarlo, entonces, el tiempo ya no les va a dar; sin embargo, en el tema legal (los diputados) lo van a poder hacer, pero exhortamos a que se incluya a la sociedad organizada para el tema de selección de los órganos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, no queremos una decisión precipitada y que no garantice que sea autónomo, independiente y eficaz”.

Para ello, enfatizó la necesidad de conocer quiénes están interesados en integrar el Comité de Participación Ciudadana, cómo va a ser el proceso de evaluación, quiénes fueron los mejor evaluados y con ello evitar que sean cuotas políticas o de poder, “eso es lo que queremos evitar todos los ciudadanos, porque necesitamos un verdadero Sistema Estatal Anticorrupción”.

Noé Altamirano confió en que la próxima Legislatura realice un procedimiento claro y transparente, debido a que la principal bandera del partido que tendrá mayoría en la LXIII Legislatura (Movimiento de Regeneración Nacional) es el combate a la impunidad y a la corrupción, entonces “creemos que ellos harán un proceso muy claro, muy transparente, muy eficaz y muy eficiente en el tema del Sistema Estatal Anticorrupción”.

Asimismo, dijo que los retos que vienen con el cambio de administraciones y legislatura son el fortalecimiento en la división de poderes, el pacto federal para que las entidades tengan el peso para la construcción de México y propiciar la autonomía y eficacia de las instituciones.