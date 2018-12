Pese a intereses externos, elección panista del próximo domingo está blindada: Carreón

Pese al intento de intromisión de fuerzas políticas e intereses externos, la elección del próximo Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) está blindada, aseguró el todavía líder del albiazul, Carlos Carreón Mejía, quien reconoció la pretensión de algunos militantes y personas ajenas este instituto político de influir en la contienda.

Sin embargo, refirió que todo está listo para que el próximo domingo 16 de diciembre, los 3 mil 117 militantes del PAN en Tlaxcala salgan a las urnas a elegir a su nueva dirigencia, cargo que se disputan las fórmulas encabezadas por José Gilberto Temoltzi, Martínez, Ángelo Gutiérrez Hernández y Asael Corona Ramírez.

En entrevista para La Jornada de Oriente, el ahora diputado federal admitió que en esta contienda electoral interna han detectado y advertido el intento de grupos de poder y otras fuerzas políticas que pretenden incidir en la elección de la próxima dirigencia.

Aunque prefirió no dar nombres ni de las personas ni de los partidos políticos que podrían incurrir en estas acciones, sostuvo que no han podido prosperar esos deseos e intentos, debido a que la militancia “es inteligente, y conoce muy bien la historia de cada uno de los compañeros que contienden y no es tonta, no la podrán engañar, así que ellos saldrán a votar de acuerdo con sus intereses y convicciones”.

“Pero sobre todo, nuestra elección está blindada por los militantes, que saldrán a votar con convicción y porque saben que en esta designación está el futuro del partido, no el de una persona o grupo, sino la viabilidad que le hemos dado al PAN hacia el futuro, así que no habrá mayor injerencia”, apuntó.

Carreón Mejía estimó que con esta convicción, el próximo domingo los 3 mil 117 militantes saldrán a cada uno de los 34 centros de votación que instalarán en diversos municipios de la entidad, por lo que confió en que no habrá mayores contratiempos y confió en que la jornada electiva se desarrolle sin problemas.

Además, destacó que el próximo domingo por la noche, la comisión electoral estará en condiciones de dar a conocer los resultados y una vez que estos sean validados por la cúpula nacional, el cambio de dirigencia se concretaría a más tardar el 23 de diciembre.

En tanto, el líder panista aseguró que al término de su mandato dejará un partido fortalecido, pese a perder presencia en el Congreso local, pues “lo vamos a dejar tranquilo, con ambiente amigable, en donde pese a las diferencias trabajamos por el bien común, y dejamos las bases para seguir en el trabajo para mantenernos como la principal fuerza opositora ante el nuevo régimen y con amplias posibilidades de triunfo en las elecciones del año 2021”.