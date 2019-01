Personas inscritas a Prospera no recibían el apoyo y otras no lo necesitaban, detectan

Lorena Cuéllar Cisneros, delegada estatal de Programas de Desarrollo del gobierno federal, señaló que el de Prospera será sometido a un estudio minucioso, pues se detectó que en Tlaxcala hay personas empadronadas que no lo recibían y otras que no lo necesitaban porque tienen solvencia económica.

Expuso que algunos beneficiarios que se han negado a proporcionar todos sus datos, “porque piensan que se les va a quitar” el apoyo, pero “no va a desaparecer, solo a va a tener un cambio, inclusive va a convenirles más”.

Puntualizó que supervisarán quiénes reciben Prospera “porque ahí hay situaciones que no están bien. Hemos detectado que muchas personas no lo recibían y a algunas que tienen solvencia económica” pero que les era entregado porque eran amigos de quien coordinaba anteriormente, aunque no lo necesitaban.

Dijo que el estudio permitirá incorporar a quienes realmente lo requieren. ”Tenemos que cambiar el esquema y se va incrementar un poquito el recurso”. El programa será trasladado a la Secretaría de Educación Pública federal, junto con las Becas Bienestar Benito Juárez, añadió.

Informó que Homero Meneses Hernández, es el nuevo titular de la oficina de Prospera en Tlaxcala. Es licenciado en ciencias de la educación y cuenta con un doctorado en desarrollo regional. Hasta ahora es el único nombramiento en esta área, acentuó.

Cuéllar Cisneros fue entrevistada después de que atendió a agremiados del Frente Democrático Estatal Campesino, en el auditorio de la delegación de la Secretaría de Bienestar. Explicó que el avance del censo de programas de desarrollo social de diversas dependencias del gobierno federal es de casi 76 por ciento.

Ello representa197 mil de un total de 247 mil viviendas. “Vamos muy bien, en los primeros lugares a nivel nacional”. Se prevé concluir entre febrero y marzo.

Reiteró que en ocasiones la información no llega de manera correcta a beneficiarios, por lo que estos deben acudir a las presidencias de comunidad para avisar que no han sido registrados. “A veces hay personas que los manipulan para otras cosas… es que antes se daban los apoyos a través de las organizaciones y hoy tienen que saber que van a ser directos. No va a ser necesario que hagan marchas o tomen una dependencia”.

Respecto de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tlaxcala, dijo que aún no hay agenda definitiva, solo tentativa con fecha 31 de enero próximo, pero que espera que el tema sobre el abasto de combustible no genere cambios.