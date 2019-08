Pena legislativa

De pena ha sido el devenir de la LXIII Legislatura local en el primer año de su mandato constitucional, el cual se cumple esta semana, porque son más los pendientes que tiene que los logros a favor de Tlaxcala.

Este 29 de agosto se cumple un año de la instalación de la Legislatura de la Cuarta Transformación y un día después llegarán a los primeros 12 meses de ejercer la función de congresistas, la cual, en su mayoría, ha sido dilapidada por intereses personales, por incapacidades, inexperiencia, sordera social y, desde luego, por pugnas internas.

Precisamente han sido éstas, las luchas por el poder, las que han eclipsado y enterrado las buenas intenciones que algunos de los diputados han mostrado. Sus propuestas de campaña, compromisos y hasta ideales, si es que los tuvieron, se han ido al retrete por estas pugnas al interior de las bancadas y de la Legislatura.

La pugna que viene por la renovación o reelección de los presidentes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) y del Comité de Administración, así como la integración de la mesa directiva, podrían ser el acabose de esta representación.

Los ideales de no robar, no mentir y no traicionar solo los han usado a conveniencia. No hubo ni recortes a su presupuesto ni disminución a sus salarios, tampoco el derribo de los muros de la ignominia y sí nuevas rejas para su cuidado. La opacidad sigue siendo la marca de esta nueva clase política.

Y de los logros parlamentarios, de esos hay poco que hablar. Mantienen en resguardo el veto de varias disposiciones legales que les ha hecho el mandatario estatal; tampoco han cumplido con sus programas legislativos y no hay una sola norma, al menos que recuerde, que hayan expedido y que su impacto sea para transformar la realidad social de Tlaxcala.

En cambio, en un año, a muchos de los integrantes de la LXIII Legislatura les ha cambiado la vida, incluido la personal; los lujos, las comodidades, la riqueza y la buena vida llegaron a sus entornos, aunque algunos ya pagan ese derecho de piso: los divorcios o separaciones, los problemas legales, están a la orden del día.

Dice el refrán, dale poder al tonto y se convierte en tirano.