Pemex no atiende con oportunidad pedidos de gasolineras de Tlaxcala y Apizaco: GUEPT

La presidente de la asociación Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), Luz María Jiménez Almazán informó que alrededor de 16 estaciones de servicio de la capital presentan desabasto de gasolina Magna y diesel, mientras que en Apizaco “es un caos” el abasto de combustible este martes.

Ante esta situación, dijo que ha solicitado ayuda urgente a Pemex México, sin tener respuesta hasta el momento. Se dirigió a la Secretaría de Energía (Sener) y ésta le turnó el oficio a Pemex.

“La página de Presidencia no tiene directorio de los secretarios, están inaccesibles. Pemex tampoco ofrece el directorio y se niegan a darlo por teléfono”, lamentó Jiménez Almazán sobre este problema.

“El director de Pemex Transformacion Industrial está inalcanzable y a nadie parece importarle. Nos hemos acercado a funcionarios del mismo partido para que no se complique la gestión, pero no hay ayuda, todos dicen no es mi tema”.