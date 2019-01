Pedirá sindicato del Cecyte explicación a autoridades sobre afiliación de personal al SNTE

Como parte de las negociaciones contractuales que llevará a cabo con la Dirección General Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), el secretario general Zenón Ramos Castillo pedirá a las autoridades del subsistema una explicación sobre el apoyo que se está otorgando a la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para agremiar a personal de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad).

Así lo dio a conocer el líder sindical, quien cuestionó el hecho de que la Coordinación Estatal de los Emsad esté promoviendo entre el personal docente y administrativo su afiliación a la sección 55 del SNTE,

“Consideramos un llamado a que debe haber respeto pleno a nuestros derechos sindicales, hemos señalado desde hace tiempo que existe por parte de trabajadores agremiados al Emsad una intencionalidad del coordinador general del Emsad (José Alfredo Flores Hernández), de favorecer la afiliación del personal a la sección 55 del SNTE”, anotó el líder gremial.



Refirió que si bien los trabajadores tienen el derecho de agremiarse a una organización que prefieran, no deben ser presionados o encauzados por las autoridades para elegir a un sindicato en particular. “Nosotros hacemos el llamado para que esto se corrija, consideramos que el trabajador tiene el derecho de afiliarse a cualquier sindicato, pero no que el directivo fomente ese tipo de prácticas”.

De acuerdo con Ramos Castillo, alrededor de 50 trabajadores del subsistema Emsad ya se agremiaron a la sección 55 del SNTE, que encabeza Ignacio Díaz Grande. “Esta afiliación ha sido fomentada por el coordinador general del Emsad y le hacemos un llamado para que ya no lo haga”.

Indicó que este tema será planteado en las reuniones que sostenga con la Dirección General del Cecyte, al cual está incorporado el Emsad, para las negociaciones respectivas a su pliego petitorio de 2019.

Caber recordar que desde el año 2017, el dirigente de la sección 55 del SNTE inició una campaña de afiliación en el subsistema de Educación Media Superior a Distancia, pese a que el contrato colectivo de trabajo lo tiene la Confederación de Trabajadores de México (CTM) del cual forma parte el sindicato del Cecyte-Emsad.

En ese entonces, Ramos Castillo pidió a la administración que encabezó el priista Mariano González Zarur, poner un alto al abierta promoción que presuntamente hacía el coordinador general del Emsad a favor de la organización dirigida por Díaz Grande.