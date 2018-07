Pedirá colectivo a AMLO atender y resolver problemas en materia de migración

El colectivo Por Una Migración sin Fronteras planteará propuestas sobre esta materia al próximo gobierno federal, en demanda de atención y solución a diversas problemáticas tanto en Tlaxcala como en el país.

Norma Mendieta Mendieta, directora del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami), refirió que las proposiciones de los candidatos presidenciables durante los debates realizados, fueron muy generales, pero no concretas.

Por eso, una vez que se oficialice el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, a través del colectivo Migraciones para las Américas, del cual forma parte Por Una Migración sin Fronteras, nuevamente se replantearán demandas ante el equipo de transición.

El tema –refirió- se ha desatendido y los avances han sido “mínimos”; hace seis años se logró la publicación de un programa especial, pero no se han otorgado recursos suficientes y en el caso del derecho a la identidad, la solución nada más fue parcial.

Consideró importante que se aclare si las acciones emprendidas a favor de este sector van a continuar en el sexenio siguiente, porque de no ser así, las familias se enfrentarán otra vez a situaciones peores; sobre todo hijos de padres mexicanos que nacieron en otros países, pues se les complica obtener esta nacionalidad.

Durante las campañas, ningún candidato se acercó al colectivo para plantear alguna propuesta en la materia, “por eso hemos insistido en que ellos solamente trataron de convencer a la ciudadanía para que votaran a su favor, como mejor opción”, dijo.

Generalmente –señaló- en procesos electorales el asunto de la migración ha estado ausente y no ha sido tocado por quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. No hay interés, porque no representa un costo político.

Lamentó que el tema sea desestimado, a pesar de que la entidad tiene una cifra importante de migrantes, proporcional a su tamaño, y aún cuando las remesas recibidas por parte de paisanos contribuyen de manera significativa al desarrollo de Tlaxcala.

“No hay esa correspondencia que debería haber, porque gracias a ese dinero que envían nuestros migrantes la situación de pobreza y marginación no está tan agudizada como en otros estados del país”.

La activista resaltó que gracias a esos recursos que llegan “sobreviven miles de familias” afectadas por la falta de empleo y por la mala calidad de los que existen; de lo contrario estarían en una condición peor.