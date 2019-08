Partidos políticos deberán recuperar la confianza de la ciudadanía: Algredo

El presidente del Consejo Ciudadano en Tlaxcala del Movimiento Ciudadano (MC), Edilberto Algredo Jaramillo consideró que todos los partidos políticos deberán recuperar la confianza de la población para mostrarse como opción de gobierno en las próximas elecciones tanto locales como federales.

En el caso de Movimiento Ciudadano, estimó que es la fuerza política con mayores posibilidades de crecer ante los malos resultados que han entregado los partidos políticos que han gobernado la entidad y por las acciones de corrupción en las que han incurrido, además, por las pugnas de sus integrantes por intereses personales, como ocurre actualmente con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Algredo Jaramillo refirió que en MC ya están trabajando en la preparación de las elecciones de 2021 para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, las 60 alcaldías y las presidencias de comunidad, así como los tres diputados federales, y esta organización política buscará tener las mejores propuestas que garanticen el triunfo.

“Estamos trabajando para fortalecernos y esperemos que nos vaya muy bien en la elección que viene, estamos caminando en los municipios, viendo a la ciudadanía, para que tenga confianza a Movimiento Ciudadano”, destacó.

Sobre los perfiles de los candidatos de MC, refirió que la indicación de la dirigencia nacional es buscar al ciudadano que tenga reconocimiento y liderazgo en sus comunidades, que sea honesto y quiera a su gente, para postularlo a los cargos de elección popular, “siento que es necesario hacer esto, que nos veamos como una opción diferente a lo que viene pasando” en los otros partidos políticos, como Morena, a donde llegan “los de siempre, los que han engañado, robado y traicionado al pueblo”.

Respecto a la posibilidad de que el ex diputado local panista, Juan Carlos Sánchez García, sea candidato al gobierno de esta fuerza política, el dirigente de MC no lo descartó, pero “así como él hay otros personajes que nos han buscado para hacer propuestas para la gubernatura. Que cada quien que haga su trabajo y que salga la mejor opción, aquí no habrá dedocracia, ni amiguismo”, refirió Algredo Jaramillo, quien tampoco se descartó para buscar esa postulación.

Sin adelantar si Movimiento Ciudadano participará solo en los comicios de 2021, el dirigente recordó que en las elecciones de 2018, MC no formó ninguna alianza partidista y logró colocarse como la cuarta fuerza política en Tlaxcala.