Organizan festejo del día de la Candelaria en Val’Quirico

Por cuarto año consecutivo, el grupo empresarial de Val´Quirico organizó una serie de actividades para festejar el día de la Candelaria, que consiste en una corrida de toros, verbena popular y la expoventa de artesanías tlaxcaltecas los días 1 y 2 del mes de febrero entrante.

En rueda de prensa, Joaquín Haces Perdomo, socio fundador de ese proyecto empresarial, destacó el apoyo de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, a través de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), para la realización de este programa.

En el caso de la fiesta brava, Luis Rubén Hernández Ríos, empresario taurino, informó que el 2 de febrero los visitantes podrán disfrutar de un evento taurino ecuestre y de la arquitectura, además de vivir las emociones del vino y de la música en los restaurantes que están instalados en ese complejo que emula un pueblito tradicional de la toscana italiana. La corrida de toros la encabezará el rejoneador español Diego Ventura.

Ese mismo día, debajo de la plaza de toros se celebrará una verbena popular con muestra gastronómica incluida de cortes de carne y paella, también se realizará una exposición de pintura y presentación de baile de flamenco y de salterios.

El festejo del día de la Candelaria en Val´Quirico iniciará el 1 de febrero con una expoventa de productos artesanales, que organiza la Casa de las Artesanías y en la que participarán alrededor de 30 creadores tlaxcaltecas de las ramas de talavera, cestería “y otrossuvenires”, indicó José Luis Sánchez Mastranzo, director de esa instancia.

De acuerdo con Hernández Ríos, el primer año que se organizó este festejo, Protección Civil y la empresa reportaron un registro de más de 15 mil visitantes; en el segundo, fueron 18 mil y en el tercero, bajó a entre 11 mil y 12 mil personas. “Este año todavía no sabemos, más vale ser historiador que profeta”, apuntó.

Expuso que una vez que tengan la cantidad de asistentes a esos eventos lo darán a conocer de manera pública, pues “es lo que hemos hecho, hemos pedido el apoyo a Luis Mariano Andalco (titular del ITDT) que nos apoye para después difundir los números, a diferencia de otras plazas, otras empresas, nosotros damos la cara antes y después, decimos qué tal nos fue y qué tal se hizo todo”.

Lo que ha sido una constante, asentó, es que mucha gente visita el complejo turístico de diversos estados del país, entre ellos Morelos, Querétaro, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, y “por eso esperamos que este año no será diferente” en cuanto al flujo de turistas.

Respecto de la derrama económica que dejarán las actividades del próximo fin de semana, el empresario tampoco proporcionó una cantidad, empero, estimó que será de mil pesos por persona per cápita. “Por experiencia propia, sé que yendo a los toros con mi familia, que somos cinco, sé que barato per cápita me llevo mil pesos por persona, ya contabilizando boleto, estacionamiento, comida, bebida, propinas, etcétera”.

En este sentido, Joaquín Haces refirió que los costos de los boletos para la corrida toros son a partir de 350 pesos hasta mil 780 pesos, “hay para todos los alcances, para todos los bolsillos”.