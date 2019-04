Organizaciones campesinas cierran carretera e instalan plantón; reclaman apoyos a tiempo

En exigencia de la agilización de reglas de operación de programas sociales y de la distribución de recursos tanto federales como estatales, organizaciones integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) protestaron en la capital tlaxcalteca con el cierre de la autopista Tlaxcala- San Martín, a la altura del “El Trébol”; el bloqueo de accesos al primer cuadro del Centro Histórico, marchas e instalación de un plantón permanente.

Desde la mañana de este miércoles, los cuatro frentes del FAC conformados por la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) y Movimiento Social por la Tierra (MST), rodearon la ciudad.

Pasado el medio día se plantaron frente a Palacio de Gobierno, donde armaron casas de campaña. Estacionaron autobuses y unidades con las que se trasladaron, una de estas fue atravesada casi al final del Portal Grande para impedir el paso.

La dirigencia del MST colgó una manta en el portón principal, con la que prácticamente cubrió esta entrada que fue cerrada previo al arribo de manifestantes. Al tiempo, miembros de la UNTA izaron un banderín alusivo a esta organización, en el asta bandera oficial.

Antes, por la mañana, en este mismo sitio, dirigentes de las organizaciones integrantes del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI (MCPASXXI), rindieron homenaje a Emiliano Zapata, al conmemorarse este 10 de abril un centenario de su asesinato.

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal de esta confederación, señaló que aún sigue vigente el ejemplo de este revolucionario de lucha y defensa de los campesinos y la tierra, pero también subrayó que en este mes se cumplen ocho meses de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

“Los últimos 35 años que hemos vivido han sido de despojo, de ninguneo, de represión, de políticas neoliberales implementadas por el PRI y por el PAN que colapsaron al campo y arruinaron a los campesinos en beneficio de grandes corporaciones”.

A las políticas de los gobiernos de esos partidos atribuyó que en la actualidad se importe la mitad de alimentos que las familias consumen y que persistan condiciones de pobreza, desnutrición, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia “provocada por el narco y por la estúpida guerra en su contra declarada por Felipe Calderón Hinojosa y continuada por Enrique Peña Nieto”.

Requirió un presupuesto multianual para este rubro, con incrementos en cada ejercicio fiscal y en función de los ciclos agrícolas. Asimismo –acentuó- queremos una reforma integral al campo y una nueva Ley Agraria ”desde la revisión y la modificación del artículo 27 constitucional hasta los lineamientos de operación de programas.

Arengó que el MCPASXXI considera “un error” de la actual administración federal “cortar la comunicación” con la sociedad civil y con las organizaciones campesinas. Se pronunció por un diálogo incluyente basado en la confianza, transparencia y rendición de cuentas.

Dijo que estas agrupaciones son creadoras de capital humano, conocimiento científico y organización productiva, gremial y cultural, “con la cual la población rural se ha desarrollado y resistido al embate del neoliberalismo”.

Defendió que la participación de estas se encuentra amparada “en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos”, en la Constitución política y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Recordó que el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso con el Plan de Ayala Siglo XXI, en el que se establece un nuevo pacto político con el Estado Mexicano.

A este acto se sumaron agremiados de la Coduc, quienes realizaron una parada cuando desfilaban rumbo a la efigie de Emiliano Zapata ubicada en “Las Escalinatas de los Héroes”. Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal, reiteró que el FAC respaldó la candidatura de López Obrador “porque era necesario un cambio brutal”.

Simultáneamente, afiliados a la UNTA, liderados por César Recova Romero, bloquearon el tránsito en la autopista Tlaxcala-San Martín a la altura del El Trébol, por alrededor de una hora. El contingente, de aproximadamente 400 personas, se instaló en este punto cerca de las nueve de la mañana con tractores y caballos.

Poco después marcharon hacia la ciudad de Tlaxcala para concentrarse con el resto de las organizaciones del FAC en “Las Escalinatas de los Héroes”. Allí, Ernestina Ramírez, dirigente de la Cioac, aseveró que este “no es un día de fiesta, sino de lucha y protesta” y recriminó que la Cuarta Transformación (de López Obrador) los ha marginado.

Reclamó que los apoyos al campo no han llegado en tiempo y forma a los ejidatarios, como lo prometió el mandatario federal, por lo que las cosas siguen igual que en los sexenios pasados, ya que los lineamientos de programas solo favorecen a los grandes productores, porque en este momento los pequeños no están en condiciones de aportar la mitad de dinero para financiar proyectos.

En su intervención, Diego Lira, del MST, se quejó de la represión ejercida por el gobierno a través de la fuerza pública y que desde el escritorio “se intimide y castigue con calumnias” a las organizaciones campesinas.

César Recova Romero, líder estatal de la UNTA, convocó a “no bajar la guardia; hay que mantener la frente en alto”. Refirió que el legado de Zapata es la lucha, pero “la tiranía también existe; a 100 años mucha gente política, de corbata, también hace su evento; ellos saben de escritorio y se proponen chingar más a esta nación”.

Con este señalamiento llamó a sus camaradas “a ponerse más cabrones y más cabronas, porque el gobierno al que ahora nos enfrentamos viene con dos caras. Nos da lástima y nos duele porque nosotros apoyamos para que esta Cuarta Transformación, para que este presidente llegara a donde está y ahora nos da la espalda”.

Consideró injusto el trato, pues hasta ahora el campo no ha sido primero en estos cuatro meses de gobierno. “No se ha visto nada, ni un solo peso ha llegado; se echan la bolita” en las reglas de operación entre la Federación y el gobierno estatal.

Propuso mantenerse en plantón tres días para hacer guardia hasta que sean atendidos en cada una de las dependencias mediante mesas de trabajo, entre ellas la delegación de la Secretaría de Bienestar, donde la UNTA instaló más tarde una casa de campaña. “Para que podamos definir cada una de las acciones que vamos a ponderar”, dijo.

Alejandro Martínez, de la Coduc, criticó que al gobierno estatal se le olvidó publicar las reglas de operación, Coincidió con José Isabel Juárez Torres en que el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez debe promulgar la normatividad de los 204 millones de pesos asignados al sector agropecuario este año y los 152 millones del fondo creado por el Congreso local para fortalecimiento del campo.

“En la Cámara de Diputados le están viendo la cara a la gente del campo. No queremos calentadores solares”, expresó. Asimismo, criticó que las y los diputados de Tlaxcala hayan decidido instalar rejas en lugar de tirar los muros que sus antecesores construyeron.

“Se gastaron 40 mil pesos en poner otra valla, que por que se espantan cuando llega la gente del campo. Había una que pusieron ‘Los Marianitos (en alusión al ahora ex diputado, hijo del ex gobernador Mariano González Zarur)’… pero (en la actual Legislatura) no la tiraron, la reforzaron”.

Lamentó que cuando las y los candidatos realizan campaña y van a las poblaciones, no tienen ningún temor. “Piden el voto a cambio de que van a hacer cosas a favor de la gente y ahí están los resultados”, añadió.

Conminó a ir con los presidentes municipales a exigirles que el Fondo para el Fortalecimiento vaya destinado al campo, “pues ya basta”.

Además, recalcó que la Coduc no se arrepiente de haber apoyado la candidatura de López Obrador, pero que no da “cheques en blanco”, por lo que han decidido salir a las calles a protestar. ”No es que estemos en contra, pero no nos vamos a dejar, eso es lo que hemos aprendido a lo largo de esta lucha”.

A este homenaje asistió Gilberto Silvestre López, en representación de la dirigencia nacional del FAC, quien remarcó que a 100 años de la muerte de Zapata, las mujeres y los hombres del campo padecen los mismos estragos.

Alrededor de las 16:30 horas los dirigentes del FAC ingresaron a Palacio de Gobierno y señalaron que esperarían a ser recibidos por funcionarios estatales.