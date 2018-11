Oposición, entregando la plaza

Todos los partidos de oposición a Morena y aliados parecen que ya entregaron la plaza de Tlaxcala; a casi cinco meses de la pasada jornada electoral federal y local que les generó una estrepitosa derrota, están desdibujados, paralizados, noqueados y con una exigua presencia local, hasta parecen ser parte ya de la historia electoral de la entidad.

Ninguna de las fuerzas electorales ha salido a mostrar sus armas, estrategias y sus acciones para hacer frente a lo que ha hecho y desecho el futuro gobierno federal, ni sus representantes en la entidad; ellos, en cambio, parecen que van en caballo de hacienda no solo para los próximos comicios de sucesión gubernamental, sino en el ejercicio de la función política de la entidad.

Por ejemplo, los principales promotores del Frente por Tlaxcala, como son los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), están sumergidos en sus luchas intestinas por el control de lo que todavía les queda; reductos de poder y exiguos espacios burocráticos de control partidista.

Ambos institutos viven sus luchas internas por definir qué tribu, corriente o grupo político mantiene la dirigencia estatal de su propio partido y cómo se posiciona en el cúmulo de intereses que tiene su partido en el espectro nacional.

En el PRI parece que no se mueven o no quieren que se mueva nada al interior de ese instituto político. Parece que en este momento, los otrora aguerridos de la institucionalidad, están enmohecidos y se han convertido en un lastre pesado para el gobierno estatal que ha decidido no voltear a ver.

Del resto de las fuerzas políticas, como son PAC, PVEM, Movimiento Ciudadano y Socialista también están en sus reacomodos internos, pero enredados en una madeja de intereses particulares y personales que no les ha permitido analizar y mucho menos definir el futuro que quieren o pueden perseguir. Del PES y Nueva Alianza no hablamos, es incierto su futuro aunque buscan su registro como partido estatal.

Con este escenario, los de Morena hacen y deshacen. Hay abusos y excesos, como los superdelegados, doble discursos, incumplimiento de promesas –la de la austeridad republicana, por ejemplo– y andan muy envalentonados pero no hay quien les ponga freno, pues los ahora de oposición parece que ya entregaron la plaza.