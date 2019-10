Operan en Tlaxcala sitios web con contenido íntimo-sexual y lo comercializan, denuncian activistas

En Tlaxcala existen 652 videos en una página de internet gratuita donde se suben contenidos íntimos-sexuales comercializados en hasta 500 pesos, con mayor incidencia en siete municipios, entre ellos Apizaco, Huamantla y Tlaxcala capital; además de “muchos” relacionados con población estudiantil de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), denunció la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la “Ley Olimpia”.

“Ahí –continuó- hay videos y fotografías de niñas que caminaban en la calle, tomados con el celular por debajo de la falda… de mujeres que iban por el centro y que ni siquiera saben que fueron difundidas”.

Con base en una revisión mensual realizada por Mujeres con Poder, de 2016 a la fecha, se han reportado 145 páginas con estas características y otras 18 donde se ponen a la venta fotografías y videos con contenido sexual explícito de jóvenes tlaxcaltecas que en su mayoría desconocen estas publicaciones, puntualizó Yenny Charrez Carlos, presidenta de esta organización civil.

Abundó que en este año se han ubicado dos sitios en internet y un número igual en la red social Facebook, tituladas “Pack Tlaxcala” y “Pack Chicas Tlaxcala”. Asimismo, se ha hallado la existencia de más de mil 800 mercados de explotación digital, los cuales operan desde 2017, sobre todo en Twitter, Facebook, Instagram y páginas pornográficas.

Al difundirse este tipo de contenidos en redes sociales se propicia su comercialización hasta en 50 pesos, a través de páginas con contenido sexual, en las que 80 por ciento de videos y fotografías son sin consentimiento de las personas cuya imagen aparece, indicó.

Añadió que Mujeres con Poder y el Frente Nacional para la Sororidad, el cual es dirigido por Olimpia Coral, realizaron la investigación “Violencia Digital en Tlaxcala 2017, en la que se muestra “la cadena de producción de estos contenidos, fijando la importancia de visibilizar a los autores materiales, cómplices y copartícipes en esta afectación”.

Charrez Carlos respondió que este tipo de sitios podrían estar relacionados con el delito de trata de personas, ya que es un área “que nadie toca porque no hay una regulación, ellos (delincuentes) operan de manera genérica”. Subrayó que Mujeres con Poder revisará otra modalidad, que es la creación de redes a través de Whatsapp, con la misma finalidad que las anteriores.

Pese a la problemática, no hay denuncias formales ante las autoridades porque el delito no está tipificado, a excepción de una interpuesta el año pasado, relativa a dos niñas de 12 y 14 años de edad, pues subieron a internet sus fotografías y datos personales para subastarlas, “pero ellas ni sabían”, sin embargo, no prosperó debido a que legalmente no está reconocido este tipo de hechos, lamentó.

Al respecto, Maricarmen Maldonado Meneses, responsable de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que han sido recibidas alrededor de 50 denuncias de acoso en el periodo septiembre de 2018-septiembre de 2019, pero reconoció que ante la falta de tipificación se busca vincularlas a otros delitos, como el de extorsión.

La funcionaria anotó que hay una coincidencia con Coral Melo en torno a los municipios identificados con más incidencia, es decir, Tlaxcala, Apizaco y Huamantla. Señaló que estas acciones indebidas se cometen en contra de mujeres tanto mayores como de menores de edad, a quienes las intimidan para pedirles que pasen contenidos íntimos o les hacen creer que saldrá a la luz un material a efecto de extorsionarlas.

“Es imposible sancionar porque no existe la tipificación pero hay una preocupación a nivel gobierno“, así como el interés de que ya se legisle en este sentido, afirmó.

Del total de denuncias, no más de 10 han sido atendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “con la que hay una coordinación importante, pues esto enlaza a otros ilícitos como la trata de personas y la pornografía infantil que deben ser contenidas”. Pero hasta ahora no se puede precisar que alguno de estos casos esté relacionado con estos dos delitos, contestó.

La SSC, a través de esta área realiza tareas preventivas, mediante orientación a la sociedad, para evitar este tipo de acoso o situaciones de riesgo “por haber decidido pasar el pack (contenido) con una libertad, pero detrás del camino hay quienes se esconden detrás del ciberespacio para hacer ese tipo de agresiones”.

En entrevista, comentó que “una vez hecho el viacrucis la víctima se entera que existe la Unidad y cuando llegan a esta se les brinda atención y son canalizadas para que reciban apoyo psicológico y denuncien el caso. Se hace un trabajo profesional y científico para contrarrestar estas situaciones”.

Con este contexto, junto con representantes de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Olimpia Coral Melo entregó a diputados locales la propuesta de reforma para que Tlaxcala pueda convertirse en el décimo tercer estado en tipificar los delitos contra la intimidad sexual.

La iniciativa de la llamada “Ley Olimpia” sugiere una pena de tres hasta ocho años de cárcel para castigar la difusión no consentida de contenido íntimo real o alterado, y con 11agravantes “que tienen que ver mucho con cuestiones de idiosincrasia, del contexto social y político de las mujeres tlaxcaltecas”.

También plantea que en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Tlaxcala se reconozca a la violencia digital como una modalidad, al igual que el ciberacoso, “que es la violación sistemática a través de cualquier espacio digitalizado”, añadió durante el acto realizado en el Congreso local.

Coral Melo confió en que a las y los diputados tlaxcaltecas no les ganen “sus egos políticos” y demandó acciones verdaderas en la lucha contra la violencia de género.

“A todos se nos hace normal, pero no es pornografía ni venganza, pues la prostitución es una condición de esclavitud sexual para las mujeres; la exhibición sin consentimiento es violencia digital de género”.

Si ustedes –señaló- creen que la inquisición se acabó y que los espacios digitalizados no son reales y que hace años en el siglo XIV, en el XV, en el XVI, quemaron a las brujas por ser libres, hoy facebook, twtter, instagram, las redes sociales, son esa nueva inquisición donde queman a las mujeres que ejercemos nuestra sexualidad.

“No tenemos que pedir perdón de nada, solo ejercemos nuestra sexualidad libremente, ¿de qué tendríamos que pedir perdón, de estar enamoradas, de confiar, de amar, de tomarnos una selfie, de compartir el pack… nosotras las mujeres que hemos sido exhibidas a través de los medios digitales o las personas que intercambian estos contenidos?”, pues de esta forma se cometería violación “sin siquiera penetrar”.

Acentuó que también hay cómplices en este tipo de violencia y que son todas y todos aquellos que dan like a esas imágines o videos, que los comparten y que los viralizan, por lo que advirtió que aquellas personas que incurren en este tipo de situaciones “podría ser un delincuente en Tlaxcala”, porque no es “una gracia, no es un chistecito”; por tener en sus dispositivos –agregó- fotografías, audios y videos sin el consentimiento del titular.

Aclaró que esta reforma no busca criminalizar el sexting (actividad fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos) porque “no es el problema ni un mal”, pero se tienen que hacer políticas públicas para que sea seguro; tampoco –precisó- pretende violar la libertad de expresión.

Dijo que la Ley Olimpia es un logro de varias mujeres que exigen justicia y que en este caso demandan seguridad en internet. En el caso de Tlaxcala es respaldad por alrededor de 20 organizaciones civiles.

Olimpia Coral, quien fue exhibida en internet, dio su testimonio. “Hace seis años tenía mucho mucho miedo… porque dejé de llamarme y de ser Olimpia para convertirme en la ‘gordibuena’ de Puebla; dejé de vestirme, dejé de salir y de existir, mientras mi agresor sí salía, sí disfrutaba, nunca nadie me preguntó, quién subió tu video, tu fotografía, por qué lo comparten?, la gran mayoría dijo, por qué lo hiciste?, culpando a las mujeres”.

Expresó que esta lucha lleva tres años, pues las mujeres no han conseguido denunciar porque no hay delito que perseguir, pues no está garantizado el acceso a la justicia, por lo que hasta ahora son víctimas de burlas y de estigmatización.

Observó que hay una desigualdad en la percepción de cuerpos de mujeres y hombres desnudos, lo cual genera que este tipo de violencia permee hacia ellas.

La iniciativa fue entregada a las diputadas locales, Laura Flores Lozano y María del Rayo Netzáhuatl, así como a los diputados Omar Milton López Avendaño y José Luis Garrido, quienes ofrecieron respaldarla.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Del Prado, y José Antonio Aquiáhuatl, titular de la PGJE, a quien Mujeres con Poder reconoció por el trabajo en atención diversos casos en materia de género.