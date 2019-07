Opacidad del gobierno estatal en compra de patrullas; alguien hace negocio millonario: PRD

El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria denunció que el gobierno del estado ha hecho de la opacidad “su sello distintivo”, pues aseveró que en la adquisición de 165 unidades vehiculares que presuntamente serán utilizadas como patrullas por la Secretaria de Seguridad Ciudadana “las cifras no cuadran y alguien puede hacer negocio”.

En conferencia de prensa, Cambrón Soria calificó de “poco trasparente” el proceso por el cual la administración estatal adquirió más de 100 unidades que tendrán que ser ensambladas como patrullas.

Abundó que “el año pasado en agosto, el gobierno del estado, a través de la Oficialía Mayor del Gobierno y su dirección de recursos materiales emitió la licitación pública identificada como GET-LPN-097/2018 en donde licita 100 patrullas y en la que detalla lo que deben incluir esas patrullas. Hasta donde sabemos la licitación se declaró desierta y esas patrullas no se adquirieron. Sin embargo, en junio de este año, el gobierno del estado vuelve a emitir una licitación, pero esta vez con el número GETLPN086/2019, en esa nueva licitación lo que hace es ya no requerir patrullas y esta vez solo compra vehículos pick-up doble cabina y vienen algunas especificaciones y pide más vehículos porque en el anterior eran 100 y en esta 165”.

El líder perredista, explicó que “el precio comercial de estos vehículos ronda en los 385 mil pesos” por cada uno y que por 165 unidades el monto aproximado seria de 63 millones de pesos. Cifra que contrasta lo destinado para ese rubro, cuyo monto es de 120 millones, por tanto “hay un sobregiro de 59 millones”.

“Nosotros nos preguntamos, el armado que sí se pedía en la licitación anterior, ¿ahora se volverá a licitar?, por qué el gobierno del estado no ha orientado la estrategia de seguridad en algo tan elemental como es el equipamiento desde que entró, por qué hasta ahorita, por qué no trasparenta el proceso a través del cual se adquieren estos vehículos”.

Cambrón Soria refirió que toda esa opacidad y el manejo que el gobierno estatal ha generado en torno a este tema de las patrullas genera dudas respecto la correcta aplicación de los fondos o los posibles “negocios millonarios” que existen al respecto.

“Pareciera que hay un negocio millonario de más de 100 millones de pesos en la adquisición de estas patrullas, en donde no queda claro el uso que se les va a dar. El uso es para Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y suponemos que es para patrullas, pero ese negocio que es redondo para algunos que están ahí, y no sabemos si el gobernador tenga conocimiento o no, pero esta embarrado de opacidad y de falta de trasparencia”.