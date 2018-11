OMG y CE determinarán cesión de inmueble a la Secretaría de Cultura federal: ITC

La Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) y la Contraloría del Ejecutivo serán las responsables de determinar los términos en que será cedido el edificio del Palacio de Cultura a la Secretaría de Cultura federal, informó Juan Antonio González Necoechea, titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).

No obstante, adelantó que la dependencia federal no ocupará todo el inmueble –localizado en la avenida Juárez de la capital tlaxcalteca–, de ahí que los talleres y la Casa de Música continuarán funcionando sin ningún contratiempo en espacios que no ocupe el personal de la Secretaría de Cultura federal.

La semana pasada, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la próxima titular del sector cultural del país, Alejandra Frausto Guerrero, confirmaron que el Palacio de Cultura albergará a la Secretaría de Cultura federal a partir de diciembre próximo.

De acuerdo con González Necoechea, ahora corresponde a la Oficialía Mayor de Gobierno y a la Contraloría del Ejecutivo (CE) realizar las formalidades con la autoridad federal para la cesión del inmueble.

“Esto sólo es un trámite, lo relevante es la llegada de esta dependencia federal al estado, que va contribuir a que haya una atención directa a este sector y a quienes están vinculados a éste. Hay una gran expectativa de que esto va ser benéfico, que esté en el foco nacional. Como lo anunció el gobernador, en este espacio se harán exposiciones culturales para artistas locales”, destacó el funcionario estatal.

El director general del ITC recordó que la indicación que recibió del mandatario estatal es dar todas las facilidades a las autoridades correspondientes para que el proceso de descentralización e instalación de la Secretaría de Cultura federal en Tlaxcala se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Respecto de los talleres que se imparten en las instalaciones del Palacio de Cultura y de la Casa de Música, el funcionario informó que continuarán en ese lugar, pues no afectarán la operación de la dependencia federal.

“La secretaria ha dicho insistentemente que son pocos los que llegarán, no hay ningún problema, sólo falta que nos digan cuándo van a llegar y traer sus cosas. Como desde un principio, la mejor disposición, como dijo el gobernador, ser facilitadores”, señaló.

El funcionario estatal refirió que la Secretaría de Cultura traerá su propio mobiliario para operar, “que seguramente es el que se tiene en la Ciudad de México”, de ahí que la administración de Marco Mena no hará alguna erogación en ese sentido.