Desconoce titular de la OMG si se entregarán uniformes escolares a alumnos este año

El titular de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), Luis Miguel Álvarez Landa desconoce si se entregarán uniformes escolares a alumnos de enseñanza básica este año, pues aún no ha recibido alguna solicitud de requisición por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para ese propósito.

Asimismo, dijo desconocer la supuesta publicación de un Reglamento que hará la SEPE sobre los procedimientos que deben seguirse para la entrega de esos apoyos, como lo anunció el titular de esa dependencia, Manuel Camacho Higareda, el pasado martes.

“No tenemos ninguna requisición en la Dirección de Recursos Materiales por parte de la Secretaría de Educación”, respondió a pregunta expresa, pese a que el próximo lunes inicia el ciclo escolar 2018-2019, y la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Educación Básica del Estado de Tlaxcala, aprobada en 2017 por el Congreso local, establece su entrega a partir de este año.

El funcionario estatal comentó que la licitación que se emita para la adquisición de los uniformes tiene varias modalidades, ya que puede ser a tiempos cortos o el tiempo natural, “pero no ese es el tema sino que todos los participantes cumplan con los requisitos que marca la ley de adquisiciones para entregar todo el requerimiento”.

En este sentido, observó que en caso de que reciba la solicitud por parte de la SEPE se lanzaría el proceso de licitación y las empresas que participen deberán cubrir los requisitos señalados.

“Eso es parte de la requisición, por eso los que participen son los que cumplan con esa parte, en que deben entregar en tiempo y forma, sí es cierto que a lo mejor los tiempos pueden ser apretados, no sé, pero para nosotros el procedimiento puede durar desde 15 días hasta 45 días. Yo no me comprometo, los que participen tienen que cumplir primero los requisitos técnicos y legales, y dentro de los primeros van las muestras y que puedan surtir todos los requerimientos que haga la SEPE”.

Respecto del presupuesto aprobado por el Congreso local para este rubro –de 130 millones de pesos–, Álvarez Landa comentó: “entiendo que está, no sé si esté, que era parte mucha de las discusiones del año pasado, a mí ya cuando me llega una requisición es porque me dicen qué partida, de qué ramo o de qué proceso viene el recurso, si es federal o es estatal”.

En todo caso, aseguró que por el momento desconoce y no tiene ninguna información sobre si se van a entregar uniformes a los alumnos de educación básica pública este año, “porque esa información la tiene el secretario que es el que maneja el presupuesto y las modalidades en que se debe aplicar. A mí lo que me toca ver es si se compran o no, pero hasta el momento yo no tengo requisición alguna”.