Obras públicas deben someterse a consulta ciudadana, propone diputado Garrido

El diputado José Luis Garrido Cruz propuso al pleno del Congreso local obligar a los gobiernos estatal y municipal a realizar consultas ciudadanas para determinar la procedencia de las solicitudes de licencia de construcción en aquellas obras públicas y de paso, la reestructuración de la Comisión de Asistencia Técnica Institucional con la exclusión de la participación en ésta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Este último hecho inconformó a los constructores agremiados a esta central empresarial, quienes calificaron como arbitraria y aventurada, por lo que ya solicitaron una reunión de trabajo con el diputado Garrido Cruz.

En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) propuso una serie de reformas y adiciones a la Ley de Construcción del estado de Tlaxcala entre las que establece que en las obras públicas federales, estatales y municipales, así como las obras privadas y sociales deben realizarse previa designación del director responsable de obra y a la obtención de licencias de construcción y de uso de suelo de los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, en el ámbito de su competencia.

Además, planteó que “es requisito indispensable la consulta ciudadana acreditada, en los casos en que sea necesario y privilegiando el beneficio colectivo, previa al otorgamiento de las licencias, en términos de lo dispuesto en la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala”.

El argumento de Garrido Cruz para este planteamiento es que ello es “para prevenir inconformidades en las comunidades que pudieran afectar a las mayorías”.

En el mismo proyecto, el legislador propuso excluir a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Comisión de Asistencia Técnica Institucional como organismo autónomo, tras argumentar que al igual que la Cámara Mexicana de la Vivienda “son entes de lucro, no están constituidas conforme a la legislación local, no están inscritas en el registro público de la propiedad y del comercio del estado, por lo tanto, no deben participar”.

Este hecho fue criticado por el presidente de la CMIC delegación Tlaxcala, Hugo Cano Martínez, quien estuvo presente en la plenaria y aseguró que su organización cuenta con todos los requisitos y reglamentos, por lo que la iniciativa del diputado “se contrapone a una disposición federal”.

“Nosotros al cumplir con los reglamentos de carácter federal publicados y publicados en el Diario Oficial de la Federación cumplimos de manera bastante para funcionar como un órgano de consulta. En lo que comenta de la inscripción en el registro público de la propiedad y Comercio del estado es el mismo tema porque al cumplir con una legislación de carácter superior como es la ley de cámaras no tenemos esa obligatoriedad de estar inscritos en el registro público. Se contrapone a una disposición federal”.

Ante este panorama, Cano Martínez anunció que buscará sostener una reunión de trabajo con el diputado José Garrido Cruz, pues de prosperar la iniciativa se afectará los trabajos de capacitación y las propuestas para directores responsables de obra.