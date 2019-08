“Nos tocará desatar la paz a través de la  cultura en las zonas con violencia”: Frausto

“Hay zonas donde se desató la violencia y nos tocará desatar la paz a través de la cultura”, aseveró Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura (SC), durante la entrega de 2 mil 194 apoyos a beneficiarios de todo el país.

En el acto celebrado en la sede de esta dependencia federal en la capital tlaxcalteca, la funcionaria realzó que el principio de trabajo “es la inclusión, la no corrupción, la transparencia y dar cabal cumplimiento al derecho humano en la cultura”.

Señaló que los equipos de trabajo de esta dependencia lograron hacer un proceso transparente comunitario, de la mano con la Cámara de Diputados, la sociedad civil y de la Secretaría de la Función Pública, y acentuó que esta última acompañó en la dictaminación del presupuesto “singular” conseguido para los apoyos a la cultura 2019 que este día se entregaron.

“Ha sido fundamental –agregó– porque tenemos que recuperar confianza en los procesos del gobierno, pues antes los beneficios se otorgaban con seis líneas que en 2018 representaron la cantidad de 193 millones de pesos; había otro tipo de recursos que se daban desde la Cámara de Diputados, “los famosos etiquetados”.

Pero en 2019 se consiguieron 500 millones de pesos más para la entrega y redistribución de estos beneficios en todo el país, con el compromiso de que llegaran a cada rincón y de que todos fueran incluidos, estados, municipios y comunidades, “y no solamente quienes tuvieran algún conocido en la Cámara”.

Precisó que aún no concluye el proceso de dictaminación del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), “pero está a punto”; sin embargo, este día se entregaron de manera simbólica 2 mil 194,”que son una muestra representativa”.

Destacó que la Secretaría de Cultura debe redistribuir la riqueza cultural para que no quede concentrada en un solo lugar “y una manera de hacerlo es a través de los festivales”.

Mencionó que en el caso del Programa Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) solo se destinaba a la construcción de nuevas instalaciones, por lo que en el diagnóstico de campo se han recorrido 311 de un total de 720 municipios para este año.

“Comprobamos que hay muchísima infraestructura en el país que no está utilizada y que no tiene un bien social completo, que los municipios no tienen dinero para programarla, ni el promotor cultural para poder hacer una actividad, ni las condiciones porque no hay luces, ni telón; esto es una de las vueltas de tuerca profundas que se le dieron al PAICE, dar dignidad y condiciones”.

Enfatizó que antes de construir más obras y de destinar el dinero a los ladrillos, hay que asignarlo a la persona, a la calidad de vida, por lo que en este año se apoyarán 75 proyectos respecto de los 23 en 2018, bajo la lógica de reaprovechamiento y gasto responsable, pues hay teatros históricos “bellísimos” prácticamente olvidados y cines antiguos de barrio que no tienen ninguna función.

En cuanto al Pacmyc, indicó que en 2019 se prevé duplicar el apoyo respecto del otorgado en 2018, “casi a 2 mil proyectos a nivel nacional”, pues las tradiciones y cultura “están ahí más vivas que nunca”.

Mientras que el Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba) tuvo un recurso extraordinario este año para reconstrucción de patrimonio dañado por los sismos de 2017.

“Se está destinando un recurso importante, ya haremos la entrega de más de 300 proyectos dictaminados por reconstrucción, más otros 2 mil 300, de los cuales hay un avance de 900 entregados dentro del programa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, subrayó.

Dijo que cada peso que se destine a la cultura es una inversión, nunca será un gasto, ya que dará frutos como en ninguna otra área, porque es uno de los ejes de transformación más profunda que se tiene.

“Hay zonas en el país en que las que esto es urgente, fundamental, si no entramos ahí no va a entrar mucha gente más; hay zonas donde se desató la violencia y nos tocará desatar la paz a través de la cultura, esto es uno de los compromisos”.

Llamó a los beneficiarios a multiplicar los apoyos, a que sean incluyentes y ejemplo de lo que significa la cultura en una comunidad, porque mientras haya mejores resultados estos programas seguirán creciendo.

En entrevista que concedió al grupo de la prensa nacional que le acompañó en este evento, afirmó que esta entrega es “transparente y pública” y que las reglas de operación de los programas fueron revisadas, pero de manera más consistente la del PAICE.

Apuntó que en el caso del Pacmyc la norma se hizo simple para que la convocatoria llegara a los posibles beneficiarios de todas las entidades federativas, “con reglas absolutas de transparencia y de rendición de cuentas”.

El seguimiento a la auditoría es puntual, con informes periódicos y el acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública, así como de organizaciones de la sociedad civil, ya que es una bolsa de 500 millones de pesos, sostuvo.

Destacó que se reforzaron áreas jurídicas para que todos los convenios de colaboración salgan de manera más eficiente y que la distribución de recursos del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), del que la mayoría de actividades se realizan en la segunda parte del año, “ya están todas entregadas”.

Sobre el proceso de descentralización de esta dependencia, refirió que poco a poco se hace más fehaciente, pues todas las direcciones despachan una parte de la semana en Tlaxcala. “Pero la posibilidad es real”.

La secretaria de Cultura estuvo acompañada por el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de la representante del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros y de legisladores locales y federales.

Más de una decena de proyectos culturales de Tlaxcala fueron beneficiados, entre ellos el de la 34 edición del Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda” a 500 años del Encuentro de Dos Culturas y el del coro Voces Yumhu para el rescate del otomí en Ixtenco.