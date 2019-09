Remodelación a la Normal Rural de Panotla provoca inundaciones y fallas eléctricas: alumnas

Alumnas de la Normal Rural Benito Juárez denunciaron que los trabajos de rehabilitación y remodelación hechos a las instalaciones “no son funcionales”, pues han provocado inundaciones en los dormitorios y que se queden sin luz eléctrica durante horas.

Esta problemática forma parte de los 78 puntos que contiene el pliego petitorio anual que será entregado mañana jueves al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez, para su resolución, dieron a conocer integrantes del Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara de esta normal ubicada en el municipio de Panotla.

En entrevista, comentaron que la remodelación del plantel, cuyas obras iniciaron en 2016 y concluyeron el año pasado con un presupuesto de 22 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Calidad y la Transformación de las Escuelas Normales (Pacten), no resultaron funcionales para las actividades de esta escuela formadora de docentes.

“Tenemos problemas con eso, porque lo vinieron a remodelar, pero no funciona nada, no tenemos luz en los dormitorios, se inundan, las regaderas no sirven y se tapan las coladeras. No podemos vivir tantas chicas en una situación así”, señalaron.

Otro punto de su pliego petitorio es que las autoridades respeten la matrícula de 342 alumnas, pues desde hace años se ha implementado una política de disminución de espacios para estudiantes de nuevo ingreso, lo que ha ocasionado que muchas aspirantes se queden sin la posibilidad de cumplir su deseo de ser docente

Así sucedió, abundaron, el ciclo escolar en curso, para el cual se distribuyeron 200 fichas de examen de admisión pero al final solamente fueron aceptadas 60 nuevas alumnas. De acuerdo con las líderes normalistas, el argumento de la SEPE para reducir la matrícula es que ya no hay mucha demanda para esta profesión.

“Necesitamos que nos avalen un mayor número de lugares, estamos pidiendo 150 espacios para que se mantenga la matrícula y se quite el mecanismo de ingreso por egreso”, pues muchas estudiantes desertan durante el ciclo escolar porque no se acostumbran al sistema de internado, pero esos espacios ya no se le otorgan a otras aspirantes.

Este miércoles, alumnas esta normal, acompañadas de estudiantes de otras normales rurales del país, realizaron una marcha de las instalaciones de ese plantel hacia la gasolinera de Zaragoza, en el municipio de Totolac, donde colocaron una ofrenda floral para conmemorar el aniversario luctuoso de una de sus compañeras que “perdió la vida realizando una actividad” en la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala.

Respecto de su pliego petitorio anual, adelantaron que ya solicitaron una audiencia para su entrega con el titular de la SEPE, acto que realizarán alrededor del mediodía de mañana jueves a través de una marcha “para que ellos respeten lo que estamos pidiendo y que nos corresponde como estudiantes para la institución. Sabemos que el modo de internado es difícil de mantener, que necesitamos algunas cosas, alimentación, luz, agua, uniformes y becas”, comentaron.