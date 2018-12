No nos vayamos con la finta de la cuarta transformación, previene rector de la UACh a campesinos tlaxcaltecas

Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), previno a campesinos a no irse “con la finta” de que los cambios “van a suceder mañana” con la cuarta transformación, pues “muchos de los neoliberales están dentro”, por lo que llamó a generar autoridad moral que permita exigir al gobierno.

Así lo expuso en el Primer Foro Campesino y Campesina Tlaxcalteca, celebrado en el zócalo de la ciudad de Tlaxcala y con la ausencia de la diputada local Michaelle Brito, presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario, así como de Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, lamentó Adrián López Aguilar, de Bases Populares de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

En representación de José Luis Ramírez Conde, titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), asistió Noé Cuapio, director de Desarrollo Rural. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera tampoco acudió porque participaba en una comisión en el Senado, pero envió un mensaje a través de un enlace vía telefónica.

Hubo otros legisladores federales y locales presentes, así como algunos funcionarios federales, ante quienes Catalina Flores Hernández, dirigente estatal de la CNPA, pidió programas y apoyos a tiempo para el campo y mayor presupuesto, para lograr la autosuficiencia alimentaria.

Sergio Barrales Domínguez, uno de los primeros oradores, acentuó: “Eso de la cuarta transformación ojalá lo entendamos, se supone que es un tiempo completamente diferente, pero tampoco nos vayamos con la finta de que los cambios van a suceder mañana, muchos de los neoliberales están dentro y eso lo debemos tener claro”.

Pero los productores deben entender también que estos tiempos no son nada más de pedir sino “dar para fortalecer la autoridad moral que nos permita exigirle a los nuevos gobernantes”.

Subrayó que para alcanzar la soberanía alimentaria es necesario producir todo lo involucrado con el tema. “Estoy escuchando que piden semilla de maíz, pero lamentablemente en el país se destruyó toda la infraestructura que permitía no solo mejorarla sino distribuirla”.

En este momento, “cada vez que se pide más semilla quien se pone contento es Monsanto, porque es el que la distribuye”. Por tanto, puso a disposición de campesinos los cursos de capacitación que ofrece la UACh para mejoramiento genético de criollas y de fertilizantes orgánicos, para ver la agricultura con sustentatibilidad.

Llamó la atención a “chapingueros” (agrónomos) que instalan biodigestores, para que no pretendan “hacerse ricos” de esta forma, al ofrecer el equipo hasta en 60 mil pesos, “cuando sabemos que los costos no llegan ni a cinco mil”.

La UACh provee, mediante biodigestores, gas para uso doméstico o para otra utilización, a efecto de anular emisiones contaminantes de metano, lo cual genera un ahorro para las familias. “Si hacemos un ambiente más favorable para vivir, es desarrollo”.

“Si alguien les dice que al campesino nadie lo quiere, que no sirve, díganle que deje de comer…. Ojo, no se me vayan a creer ese cuento, somos los únicos que generamos riqueza, no el que saca gas natural ni petróleo”, realzó.

Sin embargo, reconoció que el problema es el intermediario o coyotaje, pues el campesino no puede entender que le paguen en 4.55 pesos el kilogramo de frijol y en el supermercado lo venden en hasta 25 pesos.

También advirtió a las organizaciones que se mantengan atentas pues tienen un problema, “estoy escuchando al nuevo gobierno que no quiere tener ninguna relación con las organizaciones sociales, que solamente con individuos. Yo creo que la organización es la única que nos va a permitir hacer cosas clave, tenemos que defenderla y demostrar que están equivocados y que deben demostrar que en las asociaciones hay corrupción, yo confío en que no es verdad”, subrayó.

A nivel individual solamente “se le dará chance a aquellos que les gusta que no estemos organizados, que nos sigan dando de palos y no tengamos formas de defendernos”, llamó a agricultores y de paso denunció que en “Chapingo el neoliberalismo también está tremendo”, pues este año no se aplicó ni un quinto en programas de extensión y vinculación “porque hasta adentro se me metieron las gentes, pretendieron quitarnos ese recurso… dar cursos de capacitación en un hotel de cinco estrellas y dar pláticas”.

No señores –señaló- a la cuarta transformación la quiero entender trabajando a nivel de surco, produciendo lo que sabemos hacer, pero también quitando al intermediarismo porque es el que se queda con la riqueza que nosotros generamos

El rector demando seguridad, ya que es común que los agricultores sean asaltados cuando transportan sus productos hacia otros estados, por lo que los tres niveles de gobierno deben optimizar las condiciones para mejorar esquemas de comercialización.

Insistió en su petición a autoridades municipales para permitir que los campesinos suministren alimentos en las escuelas. “No he logrado tener suerte, se dijo que en la cuarta transformación el amaranto sería considerado cultivo prioritario, lástima, nos engañaron, no quedó porque los neoliberales siguen quedando adentro. Sigue el esquema igualito”.

Me han pedido ayuda para organizar a los productores de amaranto para producir 200 toneladas mensuales, para entregarlas a empresas internacionales, PepsiCo (refresquera) y Kellogg’s (agroalimentaria), “yo digo que no”. Dijo que regalará semilla de este cereal a quien se la solicite.

Convocó a las mujeres a involucrarse en el tema y hacer un experimento con base en un cuadro alimenticio con productos del campo, se podría avanzar y replicarlo si hay éxito. “Eso sería soberanía alimentaria”, subrayó.

De lo contrario –observó-, aquellos que nada más permiten que el Walmart se establezca regalándole tierra, bajándole impuestos y que le llevemos los productos para que los venda, eso simplemente es suficiencia alimentaria, pero no soberanía, e implica entreguismo de nuestra propia forma de alimentación.

“Pero aguas la cuarta transformación, es cómo voy llevando la delantera, trabajando, para generar autoridad moral que permita exigirles a los de allá arriba porque nos tienen bien medidos, dicen, les doy aunque sea poquito, con eso se me calman, no, ya son otros tiempos”, reiteró el también tlaxcalteca.

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), insistió en la demanda de alrededor de 900 millones de pesos para el campo tlaxcalteca en 2019, “aunque nos llamen chairos y populistas vamos a exigir más presupuesto”. Planteó que el aumento debe ser resultado del recorte a gastos suntuosos de funcionarios públicos, entre ellos los del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, para que no realice “tantos viajes al extranjero”.

Frederick García López, del Instituto Tecnológico Agropecuario de Xocoyucan, ofreció semilla de maíz color púrpura, a precio razonable, y apoyo para desarrollar proyectos. Pero Hortensia Flores Ortíz, apicultora, exigió “que nos quiten las piedras en el camino” para acceder a programas. A veces se les olvida que existimos, estamos desesperados”. Convoco a organizarse “para que el gobiernos no nos aplaste”.

Erasto Tolentino, líder estatal de la CNPA en Hidalgo, cuestionó el recorte presupuestal a las universidades y aprovechó para promover a dirigentes estatales para que ocupen escaños en cargos políticos.

José Humberto Vega Vázquez, presidente de la Red de Agrónomos, requirió que no a todas las organizaciones se les incluya “en el mismo costal”, porque en el pasado muchas se fueron por “el lado oscuro”. En este foro los asistentes de diferentes municipios y sus líderes refrendaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ana Lilia Rivera Rivera señaló que los votos de campesinos “hicieron posible” el cambio de régimen con Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que los recursos para este sector serán administrados de una “manera extraordinaria”, sin despilfarro ni dispendio, y que habrá una vinculación entre la Federación y el estado, para que los programas lleguen a quien más los necesita. “Vamos a impedir la corrupción… eso se acabó”.

Conminó a denunciar cualquier irregularidad. Asimismo, dijo que los apoyos van dirigidos a pequeños productores y que habrá precios de garantía para granos básicos y leche. Afirmó que se otorgarán a tiempo los recursos para fertilizante y semillas, a través de una cantidad económica para aproximadamente 130 mil campesinos tlaxcaltecas.

Viene un programa de crédito a la palabra para producir ganado. Además, “va a haber crédito” y un programa importante para rescatar a quienes no han podido comercializar sus productos y están en cartera vencida. Se impulsará la distribución de despensas para los más pobres, a fin de abatir la desnutrición, remarcó la legisladora.