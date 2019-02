NO MENTIR, NO ENGAÑAR. EN EL DEBER SER Y NO EN EL QUEHACER

No mentir y no engañar son principios –entre otros– del Movimiento de Regeneración Nacional. Aunque están en el diccionario de quienes han ganado un lugar en la representación popular, casi nunca lo hacen realidad.

El mejor ejemplo es de quienes aspiran a convertirse en la segunda mujer que gobierne la entidad. Dos representantes populares realizan un juego de sombras, con lo que reproducen las prácticas priistas de antaño.

Cuando se pregunta si aspiran a la candidatura al gobierno del estado, la respuesta es que ahora están ocupadas en acompañar el proyecto del presidente de la República. Observan el viejo principio “el que se mueve no sale en la foto”.

Deberían tener el valor y la confianza para hacer públicas sus aspiraciones, en tanto desempeñan la tarea que tienen asignada, pero definir abiertamente las ideas de una propuesta de desarrollo. Salvo que a las dos, llegado el momento, les den el mismo proyecto desde el partido.

El ejemplo del presidente de la República debe ser replicado. Definió proyecto y movimiento. Realizó campañas y ha sido el único que adelanta un equipo de trabajo. Parece que la ciudadanía interiorizada por las suspirantes es tricolor.

La currícula política de las dos personas resultan antagónicas. Esa diversidad representa una riqueza para la reflexión sobre el futuro de la entidad. Aunque las dos son practicantes del alambrismo.

La diferencia es que el transfuguismo de una, se define por proyectos personales, antes que de partido. Mientras que la otra ha trabajado más en la construcción de proyectos colectivos.

Una línea que han perfilado los intelectuales de Morena en la administración pública, es hacer a un lado la política del deber ser para concentrarse en el ser y el quehacer. Pero ese lenguaje todavía no logra incidir en la cultura priista de las y los políticos morenistas. No mentir, no engañar.