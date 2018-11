No me consta que Audi use cañones antigranizo: Barrales Domínguez

Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto, aseveró que carece de elementos para señalar que la armadora de autos Audi usa cañones antigranizo para evitar lluvias que afecten su producción.

“A mí no me consta que se utilicen esos equipos por parte de esta empresa, porque tengo varios conocidos que trabajan ahí como obreros y ellos no me han comentado nada sobre una situación de este tipo”, indicó.