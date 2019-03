No hay garantías en la transferencia de datos personales en la PNT, advierte IAIP

Debido a que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) carece de medidas de seguridad para la transferencia de datos personales, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala solicitará que un sistema creado en el Estado de México sea aplicado para garantizar la salvaguarda de estos.

En sesión ordinaria, el Consejo General del IAIP validó el acuerdo por el cual se da cumplimiento a lo establecido en el Transitorio Segundo del acuerdo mediante el que se aprueban los lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales.

El comisionado David Cabrera Canales explicó que se “busca lograr que en la PNT exista un vínculo específico para la presentación de recursos de revisión en la materia, pues esta solamente contempla lo relativo al acceso a la información”.

También se pretende que la sociedad pueda realizar la transferencia de datos personales, pero la PNT aún carece de medidas de seguridad para garantizar la salvaguarda de ese tipo de información, expuso el funcionario.

De ahí que en la sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), a celebrarse el 28 de este mes, el IAIP solicitará el apoyo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), a efecto de que vía convenio apoye con el sistema que creó, denominado Sarcoem, para asegurar la protección de datos personales en el traspaso de estos de un ente público a otro.

Agregó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) administra a la PNT y ya realizó modificaciones para que la sociedad promueva impugnaciones en el tema de protección de datos.

Dijo que acudirá a esa plenaria en calidad de presidente del IAIP, con el voto institucional (pues tiene el reconocimiento del Consejo General, para desempeñar este cargo).

Recordó que en el caso de Tlaxcala, en lo que va del año no se han promovido recursos de revisión en materia de protección de datos personales, pero insistió en que ello no significa que no se violen derechos, “podemos presumir que sí existe vulneración”, sin embargo, no hay constancia de ello.

Repasó que hace algunas sesiones el pleno IAIP avaló la realización de un diagnóstico estatal en la materia, el cual consistirá en acudir a las instituciones públicas a verificar si cumplen la legislación respectiva, pero todavía no comienza. Reconoció que hay desconocimiento de la sociedad sobre el derecho que tiene para la protección de sus datos en posesión de esos entes.

Por otra parte, el IAIP aprobó las Políticas Generales para la Difusión de Información Pública mediante las redes sociales digitales, lo que permitirá contar con un directorio de las cuentas de los servidores públicos y para que estas tengan carácter público.

Cabrera Canales resaltó la oportunidad de este punto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la prohibición a los servidores públicos para bloquear a personas en sus cuentas personales a fin de impedirles acceso a información relevante.