No hay candidaturas predefinidas en el PRI; hay que trabajar por ellas: Marco Mena

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI), las candidaturas no están predefinidas, tienen que trabajar todos por ellas, aseguró Marco Mena, al encabezar una reunión de unidad de la familia priista.

“Se va a tener que hacer un trabajo de revisión amplia en secciones y municipios para que podamos distinguir estos liderazgos y, aquellos quienes aspiren a una candidatura, comiencen a trabajar por ella, porque no va a ser el partido quien se las otorgue, van a ser ellos con la preferencia de la gente quienes la ganen. No hay candidaturas predefinidas, todos tienen que trabajar por ellas y tenemos como partido ser tan prácticos como eficaces”, aseguró.

Al encuentro, celebrado en el salón Joaquín Cisneros Molina, arribaron liderazgos importantes entre lo que destacaron Anabel Alvarado Varela, Anabell Ávalos Zempoalteca, Noé Rodríguez Roldán, Florentino Domínguez Ordóñez, Joaquín Cisneros Fernández, Zonia Montiel Candaneda, así como presidentes municipales emanados del PRI, ex presidentes, ex diputados locales y federales, ex senadores, cuadros distinguidos, presidentes de comités municipales y seccionales y un número importante de militantes.

En ese sentido, Mena Rodríguez anunció que el partido debe salir a las calles a presentar ideas y resultados, pues la forma en que la militancia puede defender al partido es concentrándose en presentar los proyectos, ideas y resultados que está teniendo Tlaxcala en diferentes ámbitos sociales.

“Ideas y resultados es lo que hay que presentar a la gente, nosotros no vamos a reaccionar ante ofensas con ofensas, debemos concentrarnos en presentar ideas y a la par resultados. Como gobierno de origen PRI, tenemos buenos resultados sin ignorar que tenemos problemas, no queremos nosotros voltear ni hacer de lado los problemas que existen, pero no podemos solamente presentarlos como si fueran la realidad completa, tenemos logros y hay que poner las cosas buenas y malas en balance”, explicó.

Realizará Marco Mena recorridos por los municipios

También anunció que en próximas fechas habrá de iniciar una jornada muy intensa de recorridos en todos los municipios y comunidades para tener más contacto con la gente, explicando e informando lo que está haciendo el gobierno del estado justo en el lugar donde viven los beneficiarios, para que cuando un priista camine por ese territorio encuentre ideas, pero también resultados a su paso que pueda presumir.

Lo que queremos, dijo, es un México más exitoso y un Tlaxcala con mucho mayor progreso y que se consolide como referencia obligada de crecimiento y prosperidad en la región del centro del país.

También advirtió que el partido a nivel local iniciará un camino de cohesión para lograr la unidad, pues independientemente de agendas, personalidades, temperamentos y pasiones por la expectativa de poder, se debe reconstruir el partido, bajo el principio básico del respeto, pues con un trabajo de cohesión, diálogo y fraternidad, se logrará reconstruir el partido en unidad y así lograr enfrentar las batallas electorales que se avecinan.

“Vamos a iniciar un camino de cohesión en el partido y aquí mismo en Tlaxcala en ruta a la unidad, es un camino arduo, pues a veces puede no ser agradable, porque hay agendas, personalidades, temperamentos, pasiones por expectativa de poder, pero antes de las pasiones por esa expectativa de poder hay que reconstruir el partido”, consideró.

También adelantó que el partido iniciará un trabajo muy detallado e intenso de renovación, no solo del Comité Directivo Estatal (CDE), sino una renovación completa del partido, en los municipios y en las secciones, y esa renovación, dijo, debe dar espacio para ir construyendo el suficiente peso político que permita ampliar el contacto con la ciudadanía.

En ese orden, reconoció que en los últimos meses el PRI a nivel nacional dio muestras de que está revitalizado, pues en la elección pasada, para renovar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) muchos no pensaron que la elección interna era la forma de resolver a la nueva dirigencia, por la sencilla razón de que las elecciones internas en los partidos políticos enfrentan a los liderazgos; sin embargo, se demostró que el partido lo enfrentó y lo resolvió bien.

“La elección salió bien, la elección se organizó de un modo adecuado y hubo un flujo muy importante en todo el territorio del país de militantes del partido, que le han dado revitalización a los procesos de renovación y restructuración de nuestro instituto político”, remató.