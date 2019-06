No habrá nueva ley en materia de movilidad, solo reformas a la norma existente: Piedras

Contrario a la visión casi generalizada, el presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura, Miguel Piedras Díaz rechazó que la actual ley en la materia resulte obsoleta, de ahí que resolvió que solo impulsará reformas al citado ordenamiento que incluirá el servicio de transporte a través de plataformas digitales.

En entrevista y tras una serie de foros realizados en el mes de mayo, el legislador de la bancada de Morena aseveró que ya alista la propuesta de reforma al citado ordenamiento que data del último cuarto del siglo pasado.

“No es una ley obsoleta porque una ley obsoleta es la que ya no funciona que no sirve y ésta funciona, entonces no podemos decir que es una ley obsoleta, se harán reformas y no será una sola reforma porque no será solo a un solo punto, sino reformas a la ley existente”, abundó.

Piedras Díaz agregó que Tlaxcala no puede “dejar atrás la tecnología”, pues la digitalización del servicio de transporte público avanza en todo el país, por tanto, el estado debe incluir las plataformas digitales, pero bajo la modalidad de concesión.

“También estarán incluidas las plataformas porque es algo que no podemos dejar atrás la tecnología porque es algo que nos ayuda a ir avanzando, entonces tendrán que ser contempladas en la reforma a la Ley que se hará”.

De no haber cambios, el diputado de Morena estimó que después del mes de septiembre se abordará el tema ante el pleno del Poder Legislativo donde solo se impulsará reformas a la Ley de Comunicaciones y Transporte del Estado de Tlaxcala.

“Es una reforma a la Ley existente y creo que para el próximo periodo la estaremos presentando porque ya estamos trabajando”.

Ello después de que se realizaron de manera simultánea en los municipios de Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco, diversos foros en torno a la creación de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Tlaxcala.

“Tuvimos una asistencia total de 880 personas y las propuestas que hubo fueron diferentes, pero son en temas de movilidad, plataformas, pues estuvieron transportistas, estudiantes, usuarios, es decir, se tuvo la asistencia de un buen número de personas, pues se tuvo un total de 29 propuestas por los cinco foros. Movilidad se refiere al tema de rutas, de las diferentes dependencias del gobierno del estado y en los municipios y fueron unos foros que dieron un buen resultado, que ayudaron a diversos sectores a coadyuvar en cuanto diferentes opiniones y visualizar las cosas desde diferentes puntos”, concluyó.