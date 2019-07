No ha iniciado todavía en Tlaxcala la reinstalación de docentes cesados, informa la CNTE

Agustín Sánchez Corona, integrante del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aclaró que hasta este momento no ha iniciado en Tlaxcala la reinstalación de docentes de enseñanza básica que fueron cesados por su oposición a la reforma educativa implementada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Explicó que el acuerdo entre la representación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador –que encabeza Julio Sherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República—y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) es que el proceso de reinstalación se realice con base al número de docentes cesados que existen en cada entidad federativa o donde se tuvieran los expedientes completos y listos.

En este sentido, refirió que a Tlaxcala le correspondió el cuarto lugar en ese procedimiento, pues la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) solamente reportó a 66 profesores en esa situación. El primer estado en ser atendido fue Ciudad de México y le siguen Sonora y Durango, donde se va a proceder a la reinstalación de los docentes en el transcurso de esta semana.

“A Tlaxcala le tocó el cuarto lugar, ahorita no se ha reinstalado a ninguno hasta que le toque su turno en la mesa de negociación federal”, aseguró el líder sindical en entrevista vía telefónica.

Refirió que con base a información proporcionada por la SEPE, en la entidad solamente fueron 66 profesores de educación básica que fueron cesados por su oposición a la reforma educativa peñista, si bien aclaró que el CCL de la CNTE solo tienen los expedientes de 33, “la otra mitad no sabemos dónde anden”.

De acuerdo con Sánchez Corona, el día en que le corresponda la negociación a Tlaxcala el CCL de la CNTE llevará esos 33 expedientes para que se proceda a su reinstalación, “los otros no sé cómo le vayan a hacer. No sabemos cuándo va a ser la negociación de Tlaxcala porque ahorita con los de Ciudad de México se tardaron porque no sabían cómo hacer el procedimiento, pero ahora ya saben y ya va a ser más rápido”.

Respecto a que la dirigente del Movimiento Magisterial Tlaxcalteca (MMT), Citlali Ortiz Cano maneja una relación de 108 profesores en esa situación, Sánchez Corona dijo desconocer de dónde sale esa información, pues la lista de 66 les fue proporcionada por la SEPE. “Eran ciento y tantos al principio, pero al principio los charros les dijeron que no los cesaban si firmaban una carta compromiso para participar en el examen de oposición”.

Asimismo, aclaró que la única representante de Tlaxcala que forma parte del CNUN es Fabiola Bernal Angona, con quien, refirió, pueden acercarse los profesores que no están contemplados en la lista de 66 para que le entreguen su expediente y sea tomado en cuenta por las autoridades federales, “antes de que cierre la mesa para el estado, porque de lo contrario van a quedarse fuera”.