No debe haber bandos de instituciones separados en el ámbito público, dice Mena en la UAT

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez observó la importancia de tomar conciencia de que no debe haber en el ámbito público bandos de instituciones separados por opiniones distintas a las del propósito común que es tener una sociedad en mejores condiciones, en su visita que hizo a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) este jueves para escuchar la conferencia magistral que dictó el doctor Mauricio Merino Huerta y atestiguar la presentación del Movimiento Nosotrxs en Tlaxcala.

“Quiero agradecer al rector de la universidad (Luis Armando González Plasencia) su anfitrionía, la invitación por parte de Nosotrxs y la recepción de la universidad, es importante que en la República podamos tener una unidad bien cuidada, que podamos nutrir como sociedad nuestra unidad para poder funcionar como sociedad y por eso estoy aquí, sé que durante años no hubo posibilidad, ánimo o decisión de un acercamiento y hay que dar un paso adelante”, agregó el mandatario, quien fue interrumpido por una carretada de aplausos.

Señaló que “el esfuerzo de todos es lo que permite que podamos tener una unidad a favor de la colectividad, como gobernador haré mi parte y el gobierno estatal hará su parte, pero debemos entender que el gobierno, si bien responsable de lo gubernamental, no debe ser dueño de lo público, en donde participan los ciudadanos de modo muy activo y otras instituciones; no es la primera vez que estoy como gobernador en la universidad, el gobierno estatal y la universidad han trabajado de modo conjunto en diferentes proyectos y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala tienen también un papel relevante no únicamente trabajando en diferentes posiciones en el gobierno, sino además nutriendo los recursos humanos que requiere nuestro querido estado en todos los ámbitos”.

En el acto, informó que 962 de los 5 mil estudiantes que reciben apoyo del Sistema Estatal de Becas son de la UAT en la modalidad Tecnológica Universitaria y como primicia dijo que 390 de mil beneficiarios del componente “Los mejores mil” son de esta casa de estudios.

“Me da mucho gusto dar esta información en esta institución, estoy seguro que vamos a encontrar muchas posibilidades y ocasiones de poner en marcha proyectos conjuntamente (con la UAT)”.

En la parte final de su discurso y en alusión a la conferencia dictada por Mauricio Merino, Marco Mena mencionó que en México se conjuntan disposiciones y actitudes que representan un momento muy importante para poder dar una vuelta más a la tuerca de los esfuerzos anticorrupción en México. “El presidente electo y el próximo gobierno federal tienen un compromiso amplísimo con el tema y en diferente medida, en mayor o menor momento, tenemos un trabajo qué hacer al respecto, como Nosotrxs tiene un papel muy importante

“Lo público no debe quedar solamente en el ámbito gubernamental, tiene que ir más allá y los ciudadanos deben ejercer su posibilidad de poder en un ámbito democrático y eso exige plantear. proponer y convivir en un entorno en el cual la pluralidad de opiniones es lo que nos agrega riqueza como sociedad”, puntualizó.

Durante el evento, se reconoció la trayectoria del periodista Vicente Sáiz Tejero por su participación y contribución en el Movimiento Nosotrxs.

En su mensaje, Sáiz Tejero destacó que se necesita vincular la asociación Nosotrxs con otras iniciativas para resaltar la importancia de respetar la ley y salvaguardar los derechos de todos.

En su oportunidad, Mauricio Merino, coordinador nacional del Movimiento Nosotrxs, abundó que esta organización propone que los sistemas anticorrupción funcionen para modificar las causas que hacen posible la discrecionalidad y celebró la colaboración del gobernador Marco Mena para que Tlaxcala sea un ejemplo nacional en este tema.

En tanto, Eréndira Jiménez Montiel, activista social que encabezará el Movimiento Nosotrxs en Tlaxcala, señaló que el objetivo es convocar a la defensa colectiva de los derechos.

Al evento asistieron Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública en el estado; María Maricela Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo, así como funcionarios estatales, diputados locales, académicos e integrantes de la comunidad estudiantil.