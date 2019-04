Ningún alcalde ha solicitado modificar acciones de fondos para campo y obras: Netzáhuatl

Al Congreso local no ha llegado ninguna observación por parte de los presidentes municipales en torno a los recursos que fueron etiquetados para obras de infraestructura urbana y para el campo, aseguró la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Por ello, descartó la posibilidad de que el pleno del Poder Legislativo realice modificaciones a los recursos que fueron etiquetados para la creación de los Fondos de Acciones para el Fortalecimiento al campo y municipios.

Ello después que el alcalde de Huamantla Jorge Sánchez Jasso denunciara que diputados de su distrito no realizaron un estudio de las necesidades de la población, situación que dio como resultado que se destinaran recursos para obras ya existentes, por lo que pidió analizar la posibilidad de reasignar esas partidas.

“El presidente municipal ha hecho algunas declaraciones, pero al Congreso de manera formal no hay ninguna solicitud o al menos conmigo el presidente no se ha acercado para definirme de alguna obra, pero estamos dispuestos a escuchar a todos, pero no lo han hecho”, dijo la legisladora de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, dejó en claro que corresponderá a los propios alcaldes analizar el tema con la Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo que en caso de haber sido destinados recursos para obras ya existentes, entonces sí se deberá reasignar el presupuesto.

“Si lo hubiera se tendrá que sentar el presidente municipal y la Secretaría de Finanzas para acordar que ese mismo recurso se quede en la misma comunidad y a lo mejor se reasigna la obra, pero el recurso se queda ahí mismo”, reiteró.

Mientras tanto, confió en que esta misma semana se publiquen las reglas de operación para que los campesinos comiencen a recibir los recursos que fueron etiquetados para el Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo, cuyo monto es de 154.5 millones de pesos.

Una situación similar ocurrirá con los municipios, pues para el Fondo de Fortalecimiento de Obras y Acciones se destinaron 250 millones de pesos.

“Nosotros las recibimos, se analizaron, se hicieron algunas observaciones, pero el Ejecutivo las emitirá (las reglas de operación)… En cuanto estén publicadas las reglas de operación se firman los convenios con los municipios, pero el dinero se encuentra en la Secretaría de Finanzas”.

“Las reglas para obra y campo ya están listas, entonces espero que esta semana se publican, fueron elaboradas por la Secretaría de Planeación y Finanzas, pero se nos dio para analizarlas y hacer comentarios”, acotó.