Niegan a Alonso Meneses información del juicio político que la destituyó del IAIP-Tlax

El Congreso del estado impide a Marlene Alonso Meneses tener acceso al expediente de juicio político a través del cual, el pleno de la LXII Legislatura local la destituyó del cargo de comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax), lo cual podría devenir en violencia institucional.

La asesora legal de Alonso Meneses, Yeni Charrez Carlos acudió este martes al Poder Legislativo para reiterar la solicitud, que desde el pasado 18 de julio hicieron a los diputados, de acceder al expediente y le sean entregadas las copias certificadas del mismo, ello con la finalidad de que cuente con los elementos necesarios para su “debida defensa”.

Sin embargo, a decir de Charrez Carlos, existe la presunción de que el Congreso legal pretende impedir el acceso a dichos documentos con la finalidad de que Alonso Meneses no pueda presentar los recursos legales para impugnar su destitución.

“Hoy estuvimos aquí certificando que no nos dan acceso al expediente, desconocemos el motivo por el cual no nos dan acceso al expediente, pero eso se formula como una dilatación al acceso a la justicia y tal parece que están ocultando algo”

Abundó: “Necesitamos acceder al expediente para revisar todo y realizar la adecuada defensa, sin embargo, en este momento, estamos ante la presunción de corrupción y obviamente, de falsedad de declaraciones ante el pleno del Legislativo, porque nosotros necesitamos verificar que están los dictámenes debidamente firmados, y no que aparezcan otro que no esté ni firmado”.

Les han explicado los motivos de esta negativa, le inquirió una reportera.

“Desconocemos la negativa del por qué no podemos acceder. Ya se le giró oficios a la mesa directiva, a la presidenta, al mismo Congreso y mañana lo haremos a todos los diputados requiriendo cierta información que necesitamos. Encontré la diputada Luz Vera y me dijo que el jurídico me los debía entregar, voy con él y me dice que es con la Parlamentaria y ahí dicen que no tiene nada, se echan la bolita”, sostuvo.